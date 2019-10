2 714 croisiéristes à Papeete vendredi

Le Golden Princess et le MS Island Sky seront tous les deux en escale à Papeete toute la journée de vendredi. Apportant ainsi 2 714 croisiéristes dans les rues de la capitale.

Le Golden Princess fera escale à Tahiti de 7 heures à 17 heures après s’être arrêté jeudi à Bora Bora. À son bord 2 600 passagers et 1 100 membres d’équipage. Le même jour, le MS Island Sky fera lui aussi escale au port de Papeete de 7 heures à 20 heures. Plus petit, ce navire transporte 114 passagers et 70 membres.

Ainsi ce sont tout de même 2 714 croisiéristes qui passeront la journée à Papeete.