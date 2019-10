Pédalez contre le cancer dimanche 13 octobre

Dans le cadre d’Octobre rose, la Fédération tahitienne de cyclisme organise dimanche prochain la Cyclocancer, une course caritative au profit de la Ligue contre le cancer. Un tamure challenge est également organisé au stade de la Fautaua.

La Cyclocancer est une épreuve cycliste sur route de type cyclosportive avec chronométrage individuel. Plusieurs épreuves sont prévues, à partir du centre névralgique de l’événement, le vélodrome de la Fautaua :

– La Cyclocancer confirmée, sur 70 km jusqu’au collège de Hitia’a O Te Ra

– La Cyclocancer amateur, sur 35 km jusqu’au stade de Papenoo.

– Un Tamure Challenge d’une heure, de 9 à 10 heures sur la pelouse centrale du stade de la Fautaua.

– Une initiation au vélo, sur une aire aménagée. Les jeunes cyclistes en herbe se verront proposer un parcours ludique sur les modulo-bosses de l’école de cyclisme, sur des draisiennes et/ou vélo VTT (fournis sur place avec casque de protection). L’activité sera encadrée par un membre de la fédération.

– Un village d’information et de sensibilisation

Il y aura également plusieurs cadeaux à gagner, comme un billet d’avion Air Tahiti, des tickets Aremiti, un vélo BMX enfant, etc.

Inscriptions

Les épreuves cyclistes sont ouvertes à tous, licenciés ou non. Casques rigides et chaussures fermées sont obligatoires. Tous les concurrents devront fournir un certificat médical portant obligatoirement la mention « non-contre-indication au cyclisme de compétition » et daté de moins d’un an au jour de l’épreuve. Les moins de 18 ans fourniront obligatoirement, en plus de leur licence et/ou certificat médical, une autorisation parentale.

Le bulletin d’inscription sera disponible à la Fédération Tahitienne de Cyclisme, à Pacific Cycles ou téléchargeable sur www.ftc.pf

Les inscriptions se feront du 03/10/2019 au 12/10/2019 à 17h00 chez Pacific Cycles (en face de la Mairie de Papeete) au tarif de :

500 CFP à partir de 4 à 12 ans

1 500 CFP à partir de 13ans

Possibilité de s’inscrire le jour même sur place de 6h30 à 07h30 sans majoration.

Les plaques de cadre ou les dossards, seront à retirer le dimanche 13 Octobre 2019 de 06h30 à 8h00 sur le vélodrome.

Enfin la Cyclocancer est un éco-événement : tout concurrent surpris à se débarrasser de ses déchets lors de l’épreuve sera mis hors course.