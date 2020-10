Le marché de Papeete voit la vie en rose

Dans le cadre d’Octobre rose, mois d’information et de sensibilisation autour du cancer du sein, le marché de Papeete a décoré ses travées. L’idée : encourager le dépistage gratuit de la maladie, fréquente chez les femmes de plus de 50 ans.

L’opération Octobre rose pour la prévention du cancer du sein s’invite au marché de Papeete. Les travées sont pavoisées de rose, les entrées sont décorées et même les mama jouent le jeu en adaptant leur tenue. Ce matin Jules Ienfa, conseiller municipal de Papeete, était sur place pour le lancement de la journée. « La présidente de la ligue contre le cancer a demandé si c’était possible d’organiser quelque chose au marché (…) nous avons de suite accepté. Il faut absolument profiter de ce dépistage gratuit car au plus on détecte tôt, mieux c’est » précise l’ancien ministre de la Santé.

Pas question de relâcher l’effort : le rose se fera de plus en plus visible dans les allées du marché, ces prochains jours.

Rappelons qu’en Polynésie française, le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme avec environ 135 nouveaux cas par an. Un dépistage précoce, par mammographie, permet, dans la majorité des cas, des traitements moins lourds et des séquelles moins graves. La « Radio Titi », prise en charge à 100%, est recommandée tous les deux ans pour les femmes entre 50 et 74 ans.