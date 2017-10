Octobre rose, pour prendre soin de ses titi

Le cancer du sein est le 1er cancer et la 1ère cause de décès chez les femmes. Depuis 2014, la Polynésie organise l’événement « Octobre Rose » pour sensibiliser la population. Cette mobilisation se déroule partout dans le monde, et a pour objectif d’inciter les femmes à se faire dépister. Le cancer du sein est en effet guérissable dans 90% des cas s’il est détecté suffisamment à temps.

Octobre Rose est un mois mondial de sensibilisation contre le cancer du sein. La Ligue contre le cancer organise via le comité de Polynésie 3 événements pour sensibiliser la population au dépistage du cancer du sein. Le Tahiti Fitness Challenge a lieu ce samedi à partir de 15h au stade Willy Bambridge. Deux autres dates sont à retenir, le dimanche 22 où aura lieu une journée de sensibilisation au CHPF (centre hospitalier) et le dernier week end du mois d’octobre où une vente de tee-shirts sera organisée. L’intégralité des fonds servira à financer la recherche contre le cancer du sein. Patricia Grand, présidente de la Ligue contre le cancer du comité explique l’intérêt de ces événements comme le cross fit challenge.

Une prise en charge intégrale, gratuite après 50 ans

130 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés chaque année. Il faut savoir qu’une fois détecté, le traitement est intégralement pris en charge par la CPS à partir de 50 ans, où les risques de cancer sont plus prononcés. Les femmes peuvent ainsi bénéficier d’un dépistage gratuit tous les deux ans. A cette occasion, une mammographie et un examen clinique des seins sont réalisés sur les patientes. Le cancer du sein est responsable de la mort d’une trentaine de femmes chaque année. 7000 femmes seulement se sont faites dépister en 2016 sur les 30000 de plus de 50 ans présentes au fenua. Pour les femmes de moins de 50 ans et en difficulté, Patricia Grand est disponible pour les accompagner dans leur prise en charge (87 791 197).

La Ligue contre le cancer finance à hauteur de 3 milliards Fcfp la recherche contre le cancer du sein. Le comité de Polynésie souhaite se rapprocher de la France avec 50% de femmes dépistées, contre seulement 30% en Polynésie.

À découvrir ci-dessous, le spot de prévention réalisé par la Ligue contre le cancer