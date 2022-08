20 pompiers polynésiens vont combattre les incendies en France

20 pompiers issus de différentes casernes de Tahiti partent vendredi et samedi pour prêter main forte, durant deux semaines, aux soldats du feu aux prises avec les incendies qui ravagent plusieurs régions de métropole.

Suite à l’appel lancé par les autorités nationales aux partenaires internationaux, pour une aide à la lutte contre les multiples incendies qui sévissent actuellement dans le Sud de la France, le Président de la Polynésie française a souhaité répondre à cet appel, pour « témoigner de la solidarité des Polynésiens face à cette épreuve. »

20 pompiers, professionnels ou volontaires, issus des casernes de Papeete, Pirae, Paea, Papara, Teva I Uta et Taiarapu-Ouest, partiront vendredi et samedi, accompagnés de Cédric Rigolet, directeur adjoint de la protection civile, de Gaston Tunoa, chef de corps de la caserne de Teva i Uta et président de la Fédération des sapeurs-pompiers de Polynésie française, et d’Ismaël Heo-Moun du CGF, le comité de gestion de la fonction publique communale.

Outre la dimension solidaire de leur mobilisation volontaire, celle-ci représente également pour eux une expérience inestimable en tant que pompiers formés à la lutte contre les feux de forêts. Édouard Fritch, qui les a reçus jeudi, les a remerciés pour cet engagement exemplaire et la solidarité dont ils font preuve, et leur a souhaité bonne chance sur place.

Avec communiqué