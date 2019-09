2019 : 3ème meilleure année de fréquentation de toute l’histoire du tourisme polynésien

La conférence annuelle de Tahiti Tourisme s’est déroulée mardi à la Maison de la culture. L’occasion pour Tahiti Tourisme de présenter les actions phares menées à travers le monde et sur le marché local, pour la promotion de la destination Tahiti et ses îles.

Lors de cette conférence ouverte à tous publics, la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau a rappelé que Tahiti Tourisme déploie à travers le monde la nouvelle identité de la destination portée par la campagne « The Islands of Tahiti, Embraced by Mana / Les Iles de Tahiti, les Iles du Mana. » : « Elle est désormais bien ancrée sur nos différents marchés internationaux mais également localement. » a t-elle assurée. Une nouvelle déclinaison de la campagne sera lancée dans les prochaines semaines.

Elle s’est réjouie des bons chiffres du tourisme, constatant qu’en 2018, le seuil symbolique de 200 000 touristes sur une année a été atteint, et qu’en juin 2019, la destination a accueilli près de 230 000 touristes cumulés sur 12 mois, ce qui correspond à une progression de près de 13% par rapport à l’année précédente.

Cette embellie touche tous les secteurs, avec une progression importante de l’offre de sièges tant pour la desserte aérienne internationale que domestique. Les taux de remplissage des pensions de famille sont en accroissement, avec l’émergence des meublés du tourisme qui se développent. Les croisières et les charters nautiques profitent eux aussi de cette dynamique.

À noter que le 26 septembre, se tiendront les premières Assises du Tourisme, qui seront le point de départ d’un travail d’élaboration collective et participative de la prochaine stratégie de développement touristique 2021-2025 : « Fariiraa Manihini 2025 ». Cette future feuille de route doit permettre un développement touristique qui puisse bénéficier au plus grand nombre sur l’ensemble du territoire polynésien.

Avec communiqué