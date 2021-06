2,4 milliards de francs de défiscalisation pour le Hilton de Faa’a

L’État a annoncé que le programme de rénovation de l’Hôtel Tahiti, propriété au groupe Wane, ferait l’objet d’une aide fiscale. Le complexe de 200 chambres, qui va de nouveau être exploité sous la franchise Hilton, devrait ouvrir ses portes d’ici la fin de l’année.

L’aide fiscale a été accordée pour la « rénovation, la réhabilitation et l’extension » de l’hôtel Tahiti, qui se situe à l’entrée Ouest de Papeete, en face du centre commercial Pacific Plazza de Faa’a. L’ex-Hilton avait été fermé en 2010 et plusieurs projets avaient été évoqué pour ce site, acquis par le groupe Wane. La rénovation de l’hôtel avait été confirmé en 2018, mais les travaux ont tardé à aboutir. L’agrément délivré par l’État, qui prévoit une aide de 2,4 milliards de francs sur les 6,4 milliards que représentent l’investissement, table sur la création de 90 emplois « équivalents temps plein ». « 184 chambres et suites seront rénovées et 16 supplémentaires seront construites », précise le Haussariat dans un communiqué.

En novembre dernier, le groupe Wane, propriétaire de six hôtels au fenua dont le Sofitel de Moorea, le Conrad ou encore le Méridien de Bora Bora, avait annoncé, lors d’une entrevue à la présidence, que l’établissement de Faa’a serait un hôtel 5 étoiles de 200 chambres exploité sous la franchise Hilton. Courant mai la mairie de Papeete avait animé des séances de formation en vue de constituer les équipes de ce « Hilton Tahiti resort ». Interrogé par Tahiti Infos, le directeur des ressources humaines du groupe prévoyait alors une ouverture pour « la fin du mois d’août ».