Le couvre-feu levé dimanche mais les masques restent en place

Deux jours après les annonces du Premier ministre Jean Castex, le Haut-commissariat a confirmé que le couvre-feu serait levé dimanche à Tahiti et Moorea, dans le même temps que la métropole. En revanche, après des discussions avec le Pays, le masque devrait rester obligatoire dans les lieux publics clos et les lieux extérieurs « à forte concentration de personnes ».

« Le couvre-feu sera levé ce dimanche » confirme le Haut-commissariat dans un communiqué ce vendredi. Mardi matin, le premier ministre Jean Castex avait annoncé, au niveau national, la fin anticipée de cette mesure pour le 20 juin, au lieu du 30, date jusque là évoquée. Le décret du gouvernement central, publié la nuit dernière, laissait au Haut-commissaire des marges de manœuvre sur le sujet. Il a été décidé, après consultation du Pays, de suivre le pas de la métropole. À partir de dimanche soir, et après près de huit mois de restrictions, il sera donc possible de circuler librement toute la nuit. « Pour autant, les autorités rappellent l’importance de maintenir la vigilance collective, notamment celle des organisateurs à la veille des festivités culturelles et sportives », précisent le Pays et l’État dans un communiqué commun.

Peu de changement sur la politique de port de masque

En revanche, la Polynésie ne calquera pas entièrement la métropole sur le port du masque. En métropole, et depuis mercredi, le masque n’est plus obligatoire que dans les lieux publics clos, et dans certaines situations (manifestations et évènements organisés sur la voie publique, files d’attente, marchés, tribunes des stades sans distanciation…). Devant les imprécisions de la communication gouvernementale sur le sujet, plusieurs préfectures ou communes ont annoncé clairement le maintien de l’obligation de port du masque en extérieur dans certains centre-ville ou autour de certains lieux de passage. En Polynésie, le Haussariat et le Pays ont choisi de ne faire évoluer la politique du port du masque qu’à la marge. « Le port du masque reste obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus dans les lieux clos » mais aussi dans les lieux extérieurs « à forte concentration de personnes ne permettant pas le respect de la distanciation physique ». Ces sites, déjà listés par arrêté depuis le début de la crise sanitaire, comprennent les centres-villes commerçants, les services de transport (aéroports, gares maritimes, abris-bus…), les marchés et leurs environs, les brocantes, fêtes foraines, les lieux de culte et les abords des établissements scolaires.

Seuls changements : le périmètre dans lequel le masque est obligatoire a été réduit (50 mètres au lieu de 100 mètres autour des marchés ou des écoles) et les horaires d’obligation sont réduits (horaires d’entrée et de sortie des classes autour des écoles, et plus toute la journée). L’obligation s’applique aussi aux manifestations, « rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel », aux cérémonies funéraires ou publiques, ou pour tous les évènements accueillant du public sur la voie publique. À noter enfin que la limite de rassemblement sur la voie publique est revue à la hausse : 25 personnes maximum.