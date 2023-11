24 nouveaux gendarmes réservistes reçoivent leur brevet

C’est la deuxième promotion de gendarmes réservistes à compléter sa préparation dans le cadre de la montée en puissance de la réserve opérationnelle en Polynésie française. 24 réservistes ont reçu leur brevet ce vendredi à l’issue de trois semaines de stage. Un troisième groupe commencera sa formation en janvier prochain, pour atteindre l’objectif fixé par Gérald Darmanin, le doublement de la réserve, avant les Jeux olympiques.

Fondamentaux des techniques d’intervention, maîtrise avec et sans armes de l’adversaire, formation au tir, aux transmissions et au secourisme, ces 24 Polynésiens sont prêts à accompagner sur le terrain leurs camarades d’active. Ils ont également prêté serment en qualité d’officier de police judiciaire adjoint, ce qui leur permet d’aider à l’établissement de procédures, et à participer à des dispositifs de sécurité publique générale. Pour certains d’entre eux, la première grande mission sera l’encadrement du Matavaa à Nuku Hiva en décembre.

Deux tiers d’entre eux sont originaires de Tahiti, les autres des archipels. « L’objectif étant aussi, au-delà des JO, d’accroître notre capacité d’action dans les archipels et de pouvoir y avoir des enfants du pays », explique le lieutenant-colonel Wilfrid Léger, chef d’état-major du commandement de la gendarmerie de Polynésie française.

Les gendarmes réservistes doivent consacrer 50 jours par an à la gendarmerie, mais exceptionnellement ce seuil peut être relevé à 80, voire 120 jours par an. La plupart des nouveaux brevetés ont déjà une activité professionnelle, « mais globalement tout ça se combine plutôt bien, parce qu’un réserviste c’est un gage de stabilité, de sécurité et de sérieux pour l’employeur, donc l’employeur a plutôt tendance à libérer le réserviste pour qu’il puisse accomplir sa mission. »

En Polynésie, la gendarmerie, comme la police, a pour objectif de doubler ses réserves d’ici les Jeux olympiques. Une troisième promotion sera formée en janvier 2024.