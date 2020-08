252 cas positifs à ce jour en Polynésie française

La Polynésie française compte à ce jour 252 cas de Coronavirus, soit 16 cas de plus qu’au bilan donné hier.

La Direction de la Santé a annoncé ce soir sur son site que la Polynésie comptait à présent 252 cas positifs de Cas de Covid-19, soit 16 de plus que le bilan d’hier. Aucun nouveau carré épidémiologique n’a été en revanche communiqué pour l’heure.

Pour rappel, la Polynésie française est passée hier au stade 2 de l’épidémie. Et laisse entrevoir « un passage au stade 3 de l’épidémie dans un délai assez court ».

La Direction de la santé rappelait hier “que le virus ne circule pas seul. Chaque individu est un potentiel vecteur de la maladie, d’où la politique d’isolement et confinement strict des cas confirmés et sujets contact, sans oublier l’application des gestes barrières “. Elle demande également « de limiter vos contacts avec votre entourage et vos déplacements au strict minimum ».

Pour les personnes présentant des symptômes, le numéro d’appel reste le 40 455 000, tous les jours de 8 à 18 heures.

Un point presse sera organisé lundi après-midi.