3200 doses de LSD saisies dans un colis à Tahiti-Faa’a

La semaine dernière, les douanes ont intercepté plus de 3 200 doses de LSD dans un colis, à l’aéroport de Tahiti – Faaa. D’après nos informations, il s’agit d’une prise record sur le territoire pour cette drogue, puissant hallucinogène très prisé dans le monde de la fête. Les doses, réparties sur du papier buvard, un mode d’ingestion courant pour les consommateurs de LSD, étaient dissimulées au milieu de cartes à jouer. Le colis était destiné à une boîte postale de Papeete et fait actuellement l’objet d’une enquête pour identifier son envoyeur et son destinataire. Lors d’une précédente affaire, la justice avait estimé que la dose pouvait se revendre 5000 francs, ce qui ferait grimper la valeur de cette prise à 16 millions de francs.

