390 millions pour la nouvelle passerelle piétonne de Teahupo’o

La nouvelle structure de 44 mètres et 25 tonnes a été posée au PK0. Le calendrier a été avancé : la passerelle devrait être prête pour le mois de mai et la Tahiti Pro organisée par le WSL.

À Teahupo’o, le chantier de la tour des juges avance discrètement côté lagon. Mais c’est plutôt sur l’embouchure de la Tiirahi que le gouvernement a voulu attirer l’attention ces derniers jours. Moins polémique – il avait tout de même fait l’objet de beaucoup de discussions entre 2019 et 2021 – le chantier qui est en cours est pourtant presque aussi coûteux : 390 millions d’après les dernières informations du Pays. Et les travaux, lancées il y a six mois, avancent à grand pas. En fin de semaine dernière, la structure métallique de cette nouvelle passerelle, installée quelques mètres en aval de la précédente et elle aussi uniquement piétonne, comme l’avaient demandé les riverains pour préserver « l’authenticité » du PK 0 a été posée par la société Boyer. Longue de 44 mètres et pesant 25 tonnes, elle avait été construite en métropole embarquée par bateau vers le fenua, acheminée jusqu’au « bout de la route » et assemblée sur le site du chantier.

Le calendrier mis sur la table l’année dernière prévoyait, comme l’a rappelé le ministre des Grands Travaux Jordy Chan lundi, une entrée en opération en juin, un mois avant les Jeux Olympiques. Mais le planning a finalement pu être « avancé » : la passerelle, posée par une grue sur des pieux qui doivent être retirés, devrait être prête fin avril. À temps, donc, pour la Tahiti Pro organisée par la WSL, qui sert cette année de répétition générale à l’épreuve olympique. « Toutefois certaines infrastructures connexes comme les rampes d’accès PMR ou les aménagements paysagers ne pourront être finalisés que pour le mois de juin » précise le Pays. « On ne démantèlera l’ancienne passerelle qu’une fois qu’on aura mis en service la nouvelle », complète Jordy Chan. À noter que la nouvelle marina de Teahupo’o doit aussi être livrée en mai, et que les travaux de la marina de la pointe Riri suivent aussi leur cours. Un grand parking doit notamment être aménagé sur place pour les besoins de l’épreuve olympique.