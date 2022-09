Le président de l’assemblée de la Polynésie française, seul personnage du Pays en capacité de saisir le Conseil d’État sur la légalité d’un nouveau mandat d’Edouard Fritch, ne le fera pas, dit-il. Il pense que la réponse serait de toute façon favorable à l’actuel président du Pays. Et que « le Tapura tient le coup » malgré la « belle gifle » des législatives.

Lire aussi : Troisième mandat : Édouard Fritch renvoie la balle à ses opposants

Édouard Fritch dit avoir renoncé à faire une demande d’avis au Conseil d’État sur la question d’un « troisième » mandat avant les élections territoriales. Le président de l’assemblée de la Polynésie française est donc la seule autre personnalité qui puisse le faire d’ici au mois de mai prochain. Mais il n’en a pas l’intention, assure-t-il.

D’abord parce qu’il pense connaître la réponse : « J’ai déjà mis mes juristes de l’assemblée à travailler sur le sujet, la conclusion est claire, il peut. » Le risque étant qu’après une éventuelle victoire du Tapura aux prochaines législatives, au moment où l’assemblée devra élire le président du Pays, le Conseil d’État soit alors saisi par les opposants d’Édouard Fritch, d’où qu’ils viennent. L’entrée en fonction du président et de son gouvernement se verrait ainsi retardée. Gaston Tong Sang en convient, il y a « un petit risque ».

De toute façon, dit-il, si Édouard Fritch devait se faire remplacer par quelqu’un d’autre, « je pense qu’il a un nom dans sa tête. Je pense aussi que le Tapura dispose en son sein de beaucoup de ressources, des gens d’expérience et des jeunes aussi, qui méritent d’être épaulés pour occuper des fonctions à responsabilités élevées. »

Mais pour le tavana de Bora Bora, pas question d’en faire un sujet de division: « Je suis le premier à me lever pour dire stop » aux dissensions internes, « d’abord il faut gagner les élections. » Il balaie les rumeurs qui le placent parmi ceux qui contestent la légitimité d’Édouard Fritch : « j’ai été président, c’est pour ça qu’on pense à moi, mais je n’en fais pas une fixation. »

Édouard Fritch non plus, d’après Gaston Tong Sang : « Il n’a pas mis comme priorité de faire un nouveau mandat de président de la Polynésie, au contraire c’est faire gagner le Tapura d’abord, et le Tapura tient le coup. On a reçu une belle gifle aux législatives, c’est bien de temps en temps, ça réveille » conclut le président de l’assemblée.