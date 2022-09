Tahiti Oceania Open de judo : de l’or et de l’argent pour les judokas tahitiens

Ce week-end s’est déroulée la première édition du Tahiti Oceania Open organisée par la Fédération polynésienne de judo. Neuf nations étaient représentées, soit 55 compétiteurs, parmi lesquels 29 judokas tahitiens. L’occasion pour la fédération de jauger l’état de ses troupes en vue des Jeux du Pacifique de 2023 et ceux de 2027 qui seront organisés à Tahiti. A noter les belles performances des judokas tahitiens, Cyril Gaudemer et Jérémy Picard, qui ont remporté l’or.

Il y avait du beau monde sur le tatami du complexe sportif Boris Léontieff à Arue pour ce tournoi labellisé par la Fédération internationale de judo. Parmi les combattants l’on comptait l’Américain, Nicholas Delpolopolo (-73 kg), septième des JO de Rio en 2016, et le Fidjien, Tevita Takayawa (-100 kg) qui a participé aux JO de Tokyo. Nicholas Delpopolo a d’ailleurs remporté, samedi, la médaille d’or chez les –73 kilos face au Tahitien Gaston Lafon qui n’a pas démérité tant le combat a été âpre. Tevita Takayawa (-100 kg) lui aussi a remporté dimanche l’or face à l’Australien Jacob Edwards. Coté tahitien Cyril Gaudemer et Jérémy Picard se sont parés d’or. Au total Tahiti compte deux médailles d’or et dix médailles d’argent.

Une bonne préparation pour les échéances à venir pour le judo polynésien. « Pour nous c’est une bonne préparation car ce sont des compétiteurs et un niveau que l’on va retrouver pour les jeux du Pacifique 2023 et notamment 2027 qui se tiendront en Polynésie», précise Stéphane Gustin, le président de la Fédération polynésienne de judo, pour qui « c’est la première fois qu’une compétition de cette ampleur qui est normée Fédération internationale de judo se tient en Polynésie. »

Les résultats

Dames :

-52kg : Jenna Schurr (USA) bat Ramahere Deflandre (Polynésie)

-57kg : Qona Christie (NZ) bat Charisma Taylor (Australie)

-63kg : Karlee Carrouth (USA) bat Teraimatuatini Bopp (Polynésie)

-70kg : Haylee Gatward (NZ) bat Carla Nzossi Elecka (Polynésie)

+78kg : Sydney Andrews (NZ) bat Rauhiti Vernaudon (Polynésie)

Hommes :

-60kg : Jérôme Eliet (Calédonie) bat Titouan Sola (Polynésie)

-66kgs : Shugen Nasano (Philippines) bat Kerian Vasapolli (Polynésie)

-73kg : Nicholas Delpopolo (USA) bat Gaston Lafon (Polynésie)

-81kg : Maarten De Ridder (NZ) bat Nicolas Tivant (Polynésie)

-90kg : Cyril Gaudemer (Polynésie) bat David Chevalier (Polynésie)

-100kg : Tevita Takayamwa (Fidji) bat Jacok Edwards (Australie)

+100kg : Jérémy Picard (Polynésie) bat Samasona Tavaearai (Polynésie)