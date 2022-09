Un avocat compare un fumoir aux fours crématoires

Me Marc Outin, avocat au barreau de Papeete, a fait parler de lui au niveau national, mais pas de la meilleure manière. Alors qu’il se filmait dans un magasin de Papeete, il a vanté les mérites d’un fumoir en le comparant aux fours crématoires de Dachau.

Dans cette vidéo l’avocat se filme dans un commerce de Papeete. Faisant la promotion d’un fumoir, il s’adresse à un tiers « On trouve beaucoup de choses intéressantes, comme ce four pour faire de la cuisine fumée. Ce qui est vraiment bien, c’est que tu as le plexiglas » puis après un court moment d’hésitation, il se lance, ponctuant ses propos de ricanements : « Je suis sûr, enfin bon on ne va pas faire de mauvais jeux de mots, à Dachau ça aurait pu les intéresser tellement c’est grand. Je n’en dis pas plus, ça va être très mal pris…Parce que là-bas, ils rêvaient de ça pour une solution particulière . »

Retirée rapidement des réseaux sociaux, la vidéo a toutefois provoqué la colère et fait réagir de nombreux sites et réseaux sociaux d’association de lutte contre l’antisémitisme, nationales et locales. Elle a été signalée au procureur de la République. Les propos antisémites proférés de façon publique sont passibles d’un an à 5 ans de prison selon la qualification retenue, et de plus de 5 millions d’amende, ainsi que de privation des droits civiques qui peut aller jusqu’à 5 ans.

Contacté par nos confrères de TNTV, Me Marc Outin s’est défendu prétextant un message qui s’adressait à une personne de sa famille avec qui il serait en conflit, et « une erreur technique ». Depuis que la vidéo a été relayée sur la toile, il s’exprime frénétiquement sur sa page, se qualifiant de « lanceur d’alerte que l’on veut brimer » dans le cadre d’une affaire qui impliquerait un confrère .« Harceler un lanceur d’alerte ça peut couter 60 000 euros d’amende », écrit-il, pensant sans doute que l’attaque est la meilleure défense.