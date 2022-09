Troquenet, Rimaud et Lubin vainqueurs de la Transtahitienne

170 athlètes ont participé à l’événement Transtahienne organisé par le club VSOP Moz Team. Au programme deux courses : un trail en individuel et une épreuve run & bike en duo. Des épreuves qui se sont déroulées en plein cœur de Tahiti et qui consistaient à rallier la côte Est à la côte Ouest, en passant par la traversière. En run & bike c’est le duo Rimaud-Lubin qui s’est imposé en 2 heures et 38 minutes. Sur le trail, Damien Troquenet a été le plus rapide : il a bouclé l’épreuve en 2 heures et 43 minutes.