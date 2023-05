Moetai Brotherson : « Et maintenant au boulot »

Moetai Brotherson a réussi dimanche le pari qu’il a fait prendre au Tavini Huiraatira. Appelé à devenir le prochain président du gouvernement, alors qu’il « n’a jamais voulu faire de politique », le député de la 3e circonscription doit maintenant finaliser son gouvernement, et s’attaquer à la vie chère et au chômage, a-t-il déclaré hier soir. Il promet aussi une « réduction du train de vie du gouvernement ». La date de l’élection du président du Pays par l’assemblée n’est pas encore fixée.

« Et maintenant, au boulot », c’est ce qu’a lancé le candidat à la présidence de la Polynésie française, après l’annonce de la victoire du Tavini huiraatira aux territoriales. « Satisfait », mais surtout reconnaissant envers « tous les Polynésiens qui sont allés voter », il a aussi eu une pensée émue pour le « grand copain » du Tavini, Ralph Taaviri, qui « est parti chasser les cochons sauvages dans les nuages ». Le député, désormais candidat à la présidence de la Polynésie française, avoue qu’il n’a « jamais voulu faire de politique » et que si on lui avait prédit son parcours actuel il y a dix ans, il ne l’aurait jamais cru, répétant une formule qu’il a fréquemment utilisée durant la campagne, « La politique, si vous ne vous y intéressez pas à elle, elle, elle s’intéresse à vous ». Une nouvelle aventure, un défi qu’il prend « très au sérieux » et qu’il aborde comme « l’exercice non pas du pouvoir, mais des responsabilités ».

Il affirme que ses colistiers vont être rapidement formés à leur rôle de représentants à l’assemblée : « Certains connaissent déjà l’assemblée, d’autres sont nouveaux et on veut qu’ils soient opérationnels tout de suite ». Reste également à finaliser le gouvernement, « avec toujours cette proposition d’ouverture », le parti de Nuihau Laurey étant la seule option sur ce plan, mais aucun des deux hommes n’a encore publiquement évoqué l’idée. En termes de projets prioritaires, il annonce le lancement d’un grand chantier, celui « du coût de la vie qui est corrélé à celui de l’emploi ». Il précise ainsi que le nouveau gouvernement va se pencher rapidement sur la problématique du « travail pour les jeunes et pour les sans diplômes ». Il annonce aussi la mise en place de « mesures symboliques sur la manière de gouverner, sur une réduction du train de vie du gouvernement ».

Un programme qui devrait démarrer officiellement après l’élection de Tony Geros en tant que président de l’assemblée le 11 mai prochain. Moetai Brotherson indique enfin que l’élection du président de Polynésie française pourrait se tenir le 12 ou le 15 mai prochain.