5,7 milliards de chiffre d’affaires en moins pour les hôtels de janvier à mai

L’Institut de la statistique de Polynésie française (ISPF) a publié mardi les chiffres, qui font grise mine, de la fréquentation hôtelière durant la période de confinement. Depuis le début de l’année, les hôtels locaux ont perdu 5,7 milliards de Fcfp de leur chiffre d’affaire.

Inutile d’être statisticien pour savoir que les derniers mois, et certainement les prochains, sont difficiles pour les hôtels de Polynésie. Des établissements comme l’Intercontinental de Moorea ont fermé leurs portes définitivement, d’autres peinent à rouvrir les leurs malgré le retour des touristes. La dernière publication de l’ISPF sur la fréquentation hôtelière permet d’y voir plus clair sur l’impact réel de la pandémie mondiale sur l’un des secteurs les plus importants pour l’économie polynésienne. Ainsi sur 40 hôtels que compte le fenua, seuls sept ont ouvert au moins une nuit en mai dernier, pour un total de 887 nuitées vendues contre 59 000 à la même époque l’année dernière. Des nuitées concentrées sur les îles du Vent et les îles Sous-le-vent. C’est ainsi 6,4 % du total des chambres qui était offert à la vente pour la clientèle locale, les voiliers et les touristes confinés en Polynésie. Conséquence, le chiffre d’affaires est passé de 2,5 milliards de Fcfp en mai 2019 à 15 millions en mai 2020…coup dur !

Enfin, en cumul depuis le début de l’année, soit de janvier à mai 2020, ce sont 178 000 chambres de moins vendues, soit une baisse de 46%, entraînant une perte du chiffre d’affaire de 5,7 milliards de Fcfp sur les cinq premiers mois de l’année…