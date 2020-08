La Calédonie va-t-elle changer d’heure ?

Le gouvernement calédonien projette de soumettre au vote du Congrès une délibération pour avancer les montres d’une heure, dès le 1er décembre prochain.

Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie propose d’avancer les montres du Caillou d’une heure : le pays serait alors sur le fuseau horaire UTC+12h, soit le même que Wallis-et-Futuna, ou encore les Fidji et la Nouvelle-Zélande (en heure d’hiver). Ainsi, le décalage horaire avec la France passerait de +9h à +10h de mars à octobre, et de +10h à +11h d’octobre à mars. Le décalage entre Tahiti et Nouméa passerait de +21 à +22 heures : lorsqu’il est midi à Papeete, il est actuellement 9 heures le lendemain matin à Nouméa; avec le changement d’heure, il serait 10 heures du matin.

Ce n’est pas la première fois que la Nouvelle-Calédonie veut s’essayer au changement d’heure. Quatre essais, entre 1977 et 1997, n’avaient pas abouti. Mais l’an dernier, une consultation de la Province Sud sur cette question, portée également par la Chambre de commerce, avait montré une opinion publique plus favorable, appuyée par un avis lui aussi favorable du Cese le 15 mai dernier.

Le gouvernement calédonien insiste sur les avantages du changement d’heure : un ensoleillement supplémentaire qui réduirait le besoin de lumière artificielle et renforcerait la sécurité, favoriserait les activités en extérieur et une meilleure fréquentation des commerces en fin de journée. Actuellement, en saison chaude, (décembre-mars) le jour se lève dès 4h30 et la nuit tombe vers 19h, tandis qu’en saison fraîche, (juin – septembre) il fait jour à 6h30 mais la nuit arrive très vite vers 17h30.