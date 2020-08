La Ronde tahitienne une nouvelle fois reportée au mois d’octobre

Deuxième report pour l’épreuve cycliste emblématique de Polynésie. La Ronde tahitienne est maintenant prévue pour le 18 octobre prochain.

Le Covid n’épargne décidément personne. Prévue initialement le 17 mai, l’édition 2020 de la Ronde tahitienne avait été repoussée au 13 septembre pour cause d’épidémie de coronavirus. Avec la recrudescence des cas positifs ces derniers jours, les organisateurs de la course cycliste ont décidé « pour la sécurité et la santé de tous » de reporter une nouvelle fois la compétition, au 18 octobre prochain. En espérant que la situation se soit d’ici là améliorée. Dans son communiqué, le directeur de la course Benoit Rivals indique prévoir d’ores et déjà «de nombreuses mesures sanitaires applicables aux coureurs, aux spectateurs et aux bénévoles ».

L’édition 2020 de la Ronde tahitienne devait accueillir comme parrain le cycliste Sylvain Chavanel, détenteur de sept titres de champion de France dont six contre-la-montre et de deux étapes du Tour du France. D’ailleurs, le jeune retraité des pelotons détient le record de participation à la Grande Boucle avec 18 départs à son actif.