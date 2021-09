60% des Polynésiens de plus de 12 ans sont complètement vaccinés

Les dernières données épidémiologiques indiquent une baisse continue de la pression hospitalière, et un essoufflement du rythme de vaccination. La couverture vaccinale continue pourtant de progresser.

Depuis début septembre, le nombre de patients hospitalisés pour des formes graves de Covid a été divisé par trois. Et pourtant il reste important : 127 malades, dont 30 en réanimation, c’est toujours davantage qu’au moment du pic épidémique de la première vague. La désaturation des hôpitaux est donc progressive : les structures de santé, si elles enregistrent beaucoup moins d’entrées, sont toujours très sollicitées par des « Covid longs », auxquels s’ajoutent les centaines de prises en charge à domicile post-hospitalisation. La mortalité liée au virus est elle aussi largement en baisse : 3 décès en 24 heures et 18 ces 7 derniers jours, il faut remonter au 10 août pour retrouver un bilan hebdomadaire si « léger ».

Moins de 80 000 Polynésiens ne sont pas vaccinés

Dans le même temps, la campagne de vaccination continue elle aussi sa décrue. À la fin août, quand l’avalanche de cas graves et de décès avaient convaincu certains hésitants, le fenua administrait jusqu’à 26 000 doses par semaine. Depuis vendredi dernier, seules 8 600 ont été utilisées – un rythme équivalent à celui du début du mois d’août – dont une vaste majorité de rappels. En 7 jours, seules 1 880 personnes se sont rendues dans un centre pour la première fois. Ce qui n’empêche pas la couverture vaccinale de se consolider, petit à petit. Ce vendredi matin, 138 619 Polynésiens étaient pleinement vaccinés, amenant le taux de vaccination dans la population de plus de 12 ans, la seule ciblée par la campagne, à 60%. S’ajoutent 13 500 personnes en attente de seconde dose, ce qui devrait pousser la couverture vaccinale de la population cible à 65% d’ici trois semaines. Environ 79 000 Polynésiens n’ont en revanche jamais mis les pieds dans un centre de vaccination. Un chiffre dont il faut retrancher les nombreuses personnes qui ont été contaminées depuis le mois de juillet, et doivent attendre au moins deux mois avant de recevoir une dose, ainsi que les personnes présentant des contre-indications comme des risques allergiques.

Mieux que les Antilles, moins bien que La Réunion

À titre de comparaison, la Martinique plafonne actuellement à 32% vaccinés complets parmi les plus de 12 ans, la Guyane à 30%, Mayotte à 32%. Dans l’outre-mer, seuls La Réunion (62,4%) et Saint-Barthélémy (69,5%) font mieux que la Polynésie, qui reste toutefois largement en dessous de la moyenne nationale. La France, qui se situe désormais parmi les pays les mieux vaccinés de la planète contre le Covid, affiche un taux de couverture de 83% parmi la population vaccinable (88% ayant reçu au moins une dose). Le fenua se rapprocherait plutôt des chiffres des États-Unis : 64,5% des Américains de plus de 12 ans sont totalement vaccinés et 75% en comptant les personnes en attente d’une seconde dose.