600 kg de déchets collectés à Tetiaroa

A l’occasion de la Journée Mondiale de la Terre 2021 qui s’est tenue jeudi 22 avril , un ramassage géant de déchets océaniques a été organisé par l’association Te Mana O Te Moana sur les plages de Tetiaroa. Environ 600 kilos de déchets ont été collectés.

A cette occasion, une dizaine de bénévoles de Te mana o te moana et de ses partenaires ont arpenté les plages des motu de Tetiaroa afin de collecter les déchets amenés par la mer, dans un objectif de sauvegarde de la biodiversité marine et terrestre mais également dans un but de sensibilisation de la population aux ravages de la pollution plastique amenée sur les plages de nos îles et atolls éloignés par les courants marins.

Accompagnée de Dr. Cécile Gaspar, fondatrice de Te mana o te moana et de Tumi Brando, petite-fille de Marlon Brando, les bénévoles de Te mana o te moana et de la Saga Tahiti, ont collectés 7

m3 de déchets soit environ 600kg.

Des micro-plastiques sur la vaste majorité des plages

Constitués majoritairement de plastique, les déchets sont issus de matériels de pêche (cordages, bouées, fils de pêche, etc.), de bouteilles et de sacs en plastique et d’objets du quotidien (savates,

polystyrène, canettes, emballages alimentaires, isolants plastiques, etc.). Il est à noter que de nombreux déchets sont encastrés dans la végétation, présents depuis de nombreuses années et

recouverts de plantes. Les micro-plastiques sont retrouvés dans la terre et le sable sur la vaste majorité des plages, mélangés au sable et à la terre, rendant leur collecte difficile.

Les plages de l’atoll de Tetiaroa constituent un véritable refuge pour de nombreuses espèces marines, tortues vertes, kaveu et oiseaux marins notamment. La présence de cette pollution plastique

venue d’autres îles du fenua est donc un véritable signal d’alarme sur la santé de nos îles aussi bien proches qu’éloignées.

Lors de cet évènement, une fresque en BD et des dessins à visée pédagogique ont été réalisés par José Marquez « Hotu Painu », bénévole de l’évènement. Ceux-ci seront utilisés lors des programmes éducatifs de l’association aussi bien auprès des scolaires que du grand public. La présence de Veroarii, artiste ayant réalisé bénévolement la chanson « Te mana o te moana » a également permis de créer une atmosphère conviviale en musique lors de la semaine.

Avec communiqué