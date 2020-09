67 cas de Covid-19 détectés en 24 heures

La direction de la Santé compte désormais 958 cas de Covid-19 confirmés depuis la réouverture des vols, en juillet.

Ces 67 nouveaux cas sont, comme les 74 confirmés jeudi et les 22 confirmés hier, le résultats des campagnes de dépistages menées dans certains quartiers de Papeete. Après Vaitavatava, c’est Mama’o qui est considéré comme un foyer de contamination à risque par les autorités, qui n’ont jamais découvert autant de cas positifs en trois jours. Le nombre de personnes considérées comme « guéries » et donc autorisées à sortir de leur isolement, généralement 10 jours après un test positif ou après l’apparition des derniers symptômes, n’a pas été actualisé. Il était de 580 vendredi. Ce qui veut dire qu’un maximum de 376 personnes sont aujourd’hui en isolement en Polynésie, le même niveau que le week-end dernier.

Le nombre de personnes hospitalisées pour des symptômes graves ou parce qu’ils présentent des facteurs de risque importants n’a pas non plus été actualisé. Ces patients n’étaient plus que de 7 vendredi, après la mort d’un couple d’octogénaire admis au CHPF une semaine plus tôt.