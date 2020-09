Un suicide et une enquête pour viol au RSMA

Le Régiment du service militaire adapté de Polynésie a annoncé le décès d’une de ses volontaires stagiaires. La jeune femme aurait été retrouvée pendue sur la base de Arue. Un suicide qui pourrait être lié à une agression sexuelle subie au sein du régiment.

D’après nos confrères de Polynésie la 1ere, deux enquêtes seraient en cours, ouvertes par le procureur de Paris en charge des affaires militaires et par le procureur de la République de Papeete. Quelques jours avant son décès, la jeune femme aurait porté plainte pour viol et agression sexuelle auprès de la gendarmerie de Hiva Oa, lors d’une mission aux Marquises. Ce serait un de ses supérieurs au sein du régiment, un « militaire de carrière » déjà visé par d’autres plaintes, qui serait mis en cause.