6e Forum des formations et métiers du tourisme : un secteur porteur aux besoins variés

Les autorités du Pays organisent, ce jeudi, le 6e Forum des formations et des métiers du tourisme. Depuis quelques mois, tous les voyants sont au vert pour le secteur. La demande de main d’œuvre est elle aussi en recrudescence. Le Pays se projette et souhaite inciter les jeunes à s’orienter vers ce secteur qui représente à lui seul plus de 85% des ressources propres du fenua.

« Tourisme et jeunesse, notre pari pour demain ! » c’est le thème retenu par les autorités pour le 6e Forum des formations et des métiers du tourisme. Alors que la crise sanitaire a entraîné la perte d’environ 3 000 emplois, essentiellement dans ce secteur, 2022 est bel est bien synonyme de reprise. Une recrudescence beaucoup plus importante qu’attendu, et qui entraîne forcément des besoins accrus en main d’œuvre. Jusqu’à aujourd’hui, les hôtels et prestataires trouvent « globalement » les employés dont elles ont besoin. Mais la destination Polynésie plaît aux touristes, et elle plaît aussi aux investisseurs qui sont de plus en plus nombreux à se manifester. Plus de structures et un besoin croissant d’effectifs pour y travailler, c’est ce que mettent en avant les prévisions du Pays et c’est donc dans cette logique que les autorités inscrivent leur politique d’emploi dans le secteur. Reste un détail : donner envie à la population d’y travailler malgré le turnover important. « Travailler dans le tourisme, c’est une vocation, il faut aimer être au service des gens et réussir à se dire qu’on va parfois avoir des horaires décalés », explique Lionel Lao, conseiller technique en charge du tourisme.

L’objectif de ce forum, c’est aussi de faire connaître ce secteur, qui dans les esprits se réduit très souvent à l’hôtellerie et à la restauration. Une vision que les autorités souhaitent changer puisqu’aujourd’hui le tourisme balaie beaucoup plus large avec l’aérien bien sûr mais aussi toutes les activités annexes comme celles en lien avec le bien-être ou encore les excursions. « Il faut mieux les informer sur le panel d’activités qu’il y a. Il n’y a pas que le salariat, il y a la création d’activités aussi », précise encore Lionel Lao. Et pour ce faire il faut présenter les enjeux aux potentiels intéressés: « Leur montrer leurs perspectives d’avenir et surtout ce à quoi ils contribuent ».

C’est donc tout l’enjeu de ce forum qui rassemblera de nombreux professionnels du milieu mais aussi des représentants des centres de formation. Un public nombreux est donc attendu ce jeudi 24, à partir de 8 heures, à la présidence.