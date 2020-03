A Hao, le tavana sortant Théodore Tuahine veut continuer à croire aux grands projets

Au centre de nombreux débats du fait du projet de ferme aquacole géante qui tarde à s’y installer, la « petite » commune de Hao s’interroge, à l’occasion des élections municipales, sur son avenir. Théodore Tuahine, maire candidat à la réélection, dit partager les doutes de la population, mais continue de porter l’idée d’un développement par les grands projets dans les Tuamotu de l’Est.

Avec 1 200 habitants répartis sur sept atolls, Hao ne fait pas, sur le papier, partie des communes à enjeux de ces élections. Et pourtant, la vaste municipalité des Tuamotu a concentré beaucoup d’attention lors de la dernière mandature, marquée, dès 2014, par la validation du projet de ferme aquacole de la société chinoise Tian Rui et sa filiale Tahiti Nui Ocean Food. Six ans plus tard, rien n’est fait ou presque. Et sans surprise, le sujet occupe une certaine place dans les conversations de campagne. Théodore Tuahine, le maire sortant, constate – et partage, dans une certaine mesure – la lassitude de la population, déjà marquée par l’étude et l’abandon du projet de ferme à thon Haopa dans la décennie précédente. Mais pour le candidat, qui revendique son affiliation au Tapura, aucun doute : Hao « a besoin d’un grand projet ». « Et le mandat qui vient sera le mandat de la concrétisation »

« Utiliser l’expérience du CEP »

Reste que, parmi la population, les doutes sur la viabilité de la ferme chinoise sont loin d’être levés, de même que sur son impact social et environnemental. Comment avoir confiance alors que le passif du CEP, lui, n’est toujours pas entièrement soldé, avec des terrains qui restent encore à dépolluer ? Théodore Tuahine l’assure : le nettoyage, s’il n’est pas complètement terminé, est « en bonne voie », et c’est « en entretenant de bonnes relations avec l’État et le Pays » qu’il sera terminé. Mais l’important pour le maire-candidat, qui se défend de toute naïveté sur l’impact de la ferme aquacole, c’est « d’utiliser l’expérience du CEP » pour « éviter les erreurs » dans ce nouveau projet.

« Scinder Hao en deux »

Pour apaiser les plus sceptiques, le maire sortant s’engage aussi sur le développement touristique. Avec son équipe, il a fait récemment le déplacement à Bora-Bora pour s’inspirer des conditions d’accueil des voiliers. Et promet un réaménagement de la place centrale à Hao. Mais le développement touristique est-il compatible avec un projet industriel, dont les promoteurs promettent qu’il sera « la plus grande ferme aquacole du monde » ? Théodore Tuahine veut le croire. Il estime même que ces deux programmes peuvent aller de pair, à condition de choisir « un développement à deux facettes » : une partie de Hao s’engagerait vers « la modernisation », l’autre bénéficierait d’un rahui pour « en préserver l’authenticité ». Et donc l’attrait touristique.

Théodore Tuahine conduit la liste « Te aratai api ». Ce 15 mars, il sera opposé à Yseult Butcher, élue Taohera’a à l’assemblée territoriale et tête de liste « Gatihaga O te Mau motu ». ainsi qu’à Wanda Tematahotoa, avec « Tamariki Haomanuhere ».