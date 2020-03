Gilles Yau condamné à quatre ans de prison ferme

Ce mardi le tribunal de Papeete a condamné Gilles Yau à cinq ans de prison dont un an avec sursis pour agression sexuelle sur mineure. Le procès se déroulait à huis clos à la demande des parties civiles.

Gilles Yau, président de la Fédération générale du commerce et patron de la société Agritech, comparaissait ce mardi devant le tribunal correctionnel de Papeete pour «agression sexuelle sur mineure». Les faits remontent à juillet 2013 et ont été révélés à la suite d’une plainte de la victime, 15 ans à l’époque. C’est lors d’une séance photo pour un calendrier qu’il réalisait pour sa société que les faits se sont déroulés.

Le tribunal l’a condamné à une peine de cinq ans de prison dont un an avec sursis et son inscription au Fijais, le fichier national des délinquants sexuels. En outre il lui est interdit de rentrer en contact avec sa victime ou avec d’autres mineurs et de poursuivre ses activités de photographe. Me Quinquis, son avocat, compte faire appel de la décision ce qui suspend l’exécution de la peine.