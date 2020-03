Big Band pour Nuits du Jazz avec le Conservatoire

L’agenda du Conservatoire artistique de Polynésie est bien chargé cette année. Déjà quatre concerts au compteur, et bientôt les Nuits du Jazz les vendredi 20 et samedi 21 mars prochain au Petit théâtre de la Maison de la culture.

Le CAPF vous propose un voyage dans l’univers du jazz et du rythm’n blues grâce au Big Band de sa section jazz, mené d’une main de maître par Frederic Rossoni. Une vingtaine de musiciens – saxo, trompette et percussions – élèves et pro, reprendront des standards du jazz, « mais aussi des titres qui se prêtent moins au Big Band comme Sade ou Amy Winehouse » explique le maestro. Et puis le chef d’orchestre indique « avoir fait en fonction des chanteurs, de leur style, de leurs envies ». Puisqu’en effet, le groupe sera accompagné de cinq chanteurs et chanteuses : Reva Juventin, Taloo St Val, Reia Poroi, Bruno Demougeot et Jean Croteau. Au programme, une quinzaine de titres chantés en solo, duo ou groupe, ainsi que cinq œuvres instrumentales dont une majeure partie composée par Frederic Rossoni.

C’est la sixième édition des Nuits du Jazz, preuve qu’il y a un public pour le jazz en Polynésie. Et pour cause, « il y a un vrai lien entre le jazz et les Polynésiens puisque les standards polynésiens sont jazzy », souligne Frederic Rossoni. De son côté, Bruno Demougeot confirme que les musiciens polynésiens apprécient particulièrement ce style, très strict, qu’ils ne pratiquent que très rarement.

En avant-première, un petit extrait du duo Bruno Demougeot et Jean Croteau sur « Route 66 ».

Les billets sont en vente au tarif unique de 2 000 Fcfp aux guichets de la Maison de la culture.