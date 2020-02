Les professeurs du conservatoire se donnent en spectacle

Une fois n’est pas coutume, l’ensemble des professeurs du conservatoire artistique de Polynésie monteront sur la scène du Petit théâtre le 15 février prochain. L’occasion pour les enseignants et musiciens de rendre hommage à deux agents décédés récemment, Tom Urima et Jean-Marie Dantin.

Alors que toute l’année, ils préparent les élèves au spectacle de fin d’année, les enseignants, agents et musiciens du CAPF s’offrent le premier gala de l’année. Le samedi 15 février à 19h30, tous prendront part au « concert des professeurs » où ils pourront faire montre de l’étendue de leur talent. Avec un 40e anniversaire placé sous le signe du mélange des genres, ce spectacle fera se rencontrer une nouvelle fois les arts classiques, traditionnels, et visuels, et le théâtre. Par exemple, une danseuse de ori tahiti sur une mélodie classique jouée à quatre mains au piano ou encore du « blues tahitien ».

Le spectacle s’organise en quatre parties. La première consacrée au classique, la deuxième au orero avec John Mairai, la troisième au traditionnel et enfin la dernière au chant.

Les billets sont vente au tarif unique de 1 500 Fcfp à la billetterie de la Maison de la culture.