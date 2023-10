A la recherche du meilleur lanceur de savates

Le championnat du lancer de savates fait son retour dans la matinée du samedi 14 octobre à Mamao à l’occasion du premier anniversaire de NiuPay. Le record à battre est de 32 mètres. Attention, les places sont limitées à 100 participants, lesquels auront trois essais chacun, mais de nombreuses animations sont prévues pour toucher le public.

Espadrilles basques, chaussures d’eau en caoutchouc, claquettes… Les championnats de lancer de savates ne sont pas encore au programme olympique, mais sont devenus récurrents dans différentes fêtes de village en métropole. Parfois, la chaussure est lancée à la main, c’est le cas dans les foires de Nouvelle-Calédonie. Mais le plus souvent, c’est à la force d’une jambe qu’il faut propulser la savate.

Un format qui revient le samedi 14 octobre à Tahiti. Un an après la première édition organisée durant le festival de la jeunesse, les concurrents sont cette fois attendus à Mamao pour le premier anniversaire de la start-up NiuPay.

« NiuPay voulait faire un évènement populaire et avait vu que le lancer de savates se faisait dans d’autres pays. Ils nous ont contactés, étant fournisseurs de savates, sans savoir que nous avions déjà organisé un premier championnat l’année précédente. Donc ça a rapidement matché », raconte Olivia Godeluck, directrice et co-gérante de Tahitian Move / Blue Star.

Premier arrivé, premier inscrit

Pour garantir l’équité, tous les participants s’élanceront avec le même modèle qui sera mis à disposition pour l’occasion. Chacun aura trois essais. Objectif, tenter de faire mieux que les 32 mètres enregistrées l’an passé.

Pour y participer, rendez-vous donc le 14 octobre à partir de 8 heures pour les inscriptions. Il n’est pas possible de prendre sa place en avance, et l’organisation limite le nombre de concurrent à 100. « C’est plutôt une question d’organisation », notamment en raison du temps nécessaire à la tenue du concours, les organisateurs ne disposant du site que jusqu’à 12h30. « Mais si on voit que 3 000 personnes se bousculent au portillon, on fera ça sur trois jours l’an prochain », s’amuse Olivia Godeluck.

Premier arrivé, premier inscrit donc. Le public est, en revanche, attendu nombreux sur le site : des animations musicales, une roue pour gagner des lots des partenaires, et la roulotte de Monsieur Croque y sont prévus pour la matinée. Les organisateurs espèrent s’attirer les bonnes grâces de la météo « après les trombes de pluie de l’an passé ».