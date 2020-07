À Samoa, le ministre de la Justice veut imposer la bastonnade aux violeurs et aux récidivistes

Le ministre samoan en charge de la police et des prisons envisage d’appliquer des coups de canne aux détenus condamnés pour viol et aux délinquants récidivistes, comme à Singapour ou en Malaisie.

Tialavea Tionisio Hunt, ministre de la Police et des Prisons, a déclaré au Samoa Observer qu’il en avait assez des viols et abus sexuels sur les femmes et les enfants, et qu’il envisageait de soumettre les délinquants sexuels à la bastonnade par coups de canne, citant en exemple Singapour, la Malaisie ou certaines provinces indonésiennes. Il se dit persuadé que la mesure aurait un effet dissuasif.

Vestiges de l’ère coloniale britannique, les coups de canne y sont obligatoires dans les cas de meurtre, viol, vol à main armée, trafic de drogue et vandalisme, a expliqué le ministre. À Singapour, ce châtiment est pratiqué par des bourreaux spécialistes qui se relaient tous les six coups, et chaque coup de canne laisse une plaie d’un centimètre de large sur les fesses du détenu. Tialavea Tionisio Hunt reconnaît qu’une telle punition pourrait enfreindre les droits des détenus, mais il la défend parce que les droits des victimes doivent primer, dit-il. À ce jour, la peine maximale pour viol à Samoa est l’emprisonnement à vie.