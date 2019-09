Accord sur les services aériens entre la Polynésie française et le Canada

La Polynésie française et le Canada ont signé un accord sur les services aériens entre leurs territoires respectifs. Si en théorie il permet une liaison directe entre le fenua et le Canada, en pratique il s’agira d’abord d’établir une liaison via des partages de code, confirme le directeur de l’Aviation civile, Georges Puchon.

L’accord porte sur des dispositions permettant, aussi bien pour Air France (qui était à l’origine de la démarche) que pour Air Tahiti Nui, le partage de code, la location d’aéronef avec équipage ainsi que les vols affrétés entre les compagnies aériennes des deux parties contractantes, indiquait mercredi le compte rendu du conseil des ministres. « C’est un dossier qui a été mené depuis plus de deux ans maintenant, entre le Canada et la Polynésie, notamment par la vice-présidence, dit Georges Puchon, le directeur de l’Aviation civile de la Polynésie française, et nous venons de conclure sur une signature qui permet de dépasser le cadre actuel des accords bilatéraux entre la République française et le Canada, permettant en fait à toute compagnie résidente en Polynésie française de pouvoir exercer une ligne directe sur le Canada. »

Mais dans l’immédiat, indique Georges Puchon, pas de vol direct en vue : il s’agit surtout, pour Air Tahiti Nui de mettre en oeuvre de nouveaux partages de code avec son partenaire American Airlines, sur des vols entre Los Angeles et des destinations canadiennes. Air France pourrait faire de même avec Delta.

Le texte porte également sur l’établissement d’une route libéralisée entre la Polynésie française et le Canada pour la desserte régulière aérienne internationale qui donnera aux compagnies aériennes de chaque partie un accès à tous les aéroports de leurs territoires respectifs.

Ces dispositions entreront en vigueur à l’issue d’un échange de notes diplomatiques entre la France et le Canada.