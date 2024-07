Administration : la fusion de la DMRA et de la DGRH annoncée pour fin septembre

Le Pays prévoit de fusionner la Direction de la modernisation et de la réforme de l’administration et celle des Ressources humaines en un seul service. Malgré quelques grincements de dents sur la conduite du projet, il devrait être présenté le 17 juillet en conseil des ministres, finalisé début août, et opérationnel à la fin du 3e trimestre.

Ce devrait être une des premières manifestations du « plan de restructuration des services » qu’évoquait la ministre de la Fonction publique, Vannina Crolas, fin mai sur notre antenne : la fusion de la DMRA (ex Inspection générale de l’administration) et de la DGRH, la plus importante des deux entités. Le nouveau service devrait compter à terme entre 110 et 120 agents selon les estimations, y compris une quinzaine d’agents de la Direction du budget et des finances qui doivent contribuer à la gestion de la masse salariale et à la paie des agents publics, déjà transférée à la DGRH, mais pour l’instant sans les moyens humains correspondants. Il est prévu de loger cette nouvelle entité dans un étage et demi du nouveau bâtiment administratif, toujours en construction au carrefour de l’avenue Pouvanaa a Oopa.

Les interrogations des agents

Les agents de la DGRH, qui avaient déjà vécu de nombreux changements avec notamment le déploiement de nouveaux outils informatiques, s’inquiétaient depuis février dernier du manque de visibilité sur la mise en cohérence des missions de deux entités, la future organisation et les conditions de travail.

Une réunion du comité technique paritaire – dont l’avis est consultatif – a eu lieu le 3 juin dernier, lors de laquelle un cabinet de consultants extérieurs désigné par le Pays a présenté le projet de fusion, sans convaincre si l’on en juge par un courrier envoyé à Vannina Crolas dès le lendemain : « absence de travaux approfondis sur les définition des missions et des activités, sur les procédures », « passation de tests psychométriques sans cohérence avec les missions futures et inconnues de ce futur service », et interrogations sur « la compétence du prestataire » dont « l’attitude sèche et agressive » a « choqué ». Les agents de la DGRH demandaient alors que soit recruté « un prestataire qui pourra proposer un vrai accompagnement au changement avec une méthodologie et un calendrier adaptés et ajustables. »

Quid des missions d’audit et de contrôle ?

Certains doutent aussi de l’objectif affiché du Pays de faire des économies : ils citent par exemple les missions d’audit et de contrôle, qui doivent rester externes à la nouvelle entité, et donc être la responsabilité d’un service séparé. « Ça fait toujours deux postes de chef de service », objectent les sceptiques, qui préféreraient que le gouvernement lance les concours nécessaires pour pouvoir les postes vacants dans l’ensemble de l’administration.

Depuis le mois dernier, de nouveaux ateliers de « co-construction » ont été menés, toujours par les mêmes consultants, et se poursuivront la semaine prochaine et la suivante. Une nouvelle réunion du CTP est prévue ce vendredi. Le projet doit être présenté en conseil des ministres le 17 juillet, un appel à candidatures pour le poste du chef de service lancé d’ici là – l’actuel chef de la DMRA Éric Déat sera sans doute parmi les postulants – et l’arrêté d’organisation du service prêt pour début août. Le Pays, optimiste, espère un service opérationnel à la fin du 3e trimestre.