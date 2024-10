Aelan Vaast sacrée championne de France de surf

La Polynésienne de 19 ans a largement dominé, ce dimanche, la finale open des championnats de France organisés sur la côte landaise. Un premier titre national pour l’ancienne vice-championne d’Europe junior, qui, en plus du surf, continue ses études en école de commerce.

Belle année pour la famille Vaast et le surf polynésien en général. Après le titre olympique de Kauli à Teahupo’o, la qualification, toute récente, de Vahine Fierro pour le Championship Tour WSL depuis le Brésil, c’est sur la côte landaise, entre Seignosse et Hossegor, que la glisse made in fenua a brillé ce dimanche. Et plus précisément sur le spot des Gardians, une gauche pas toujours monumentale mais connue pour creuser et bien dérouler. Du petit lait pour Aelan Vaast qui était alignée en shortboard dans les soixantièmes Championnats de France de la FFS. La Polynésienne de 19 ans connait bien la région : elle y a passé son lycée en sport – étude au sein du pôle France et a intégré l’année dernière une école de commerce de Bayonne, à quelques kilomètres de là. Aelan n’a donc pas choisi le même chemin que son grand frère, qui se consacre exclusivement, depuis plusieurs années, aux tour WSL et la qualification sur le CT. Mais ça ne l’empêche pas de performer. En finale, dimanche, elle n’a fait qu’une bouchée de ses trois concurrentes, Nahia Milhau, Lee-Ann Boudine, et Lilou Rumiel (4e), a qui la regular a imposé un « combo » dès le milieu du heat. Elle signe en plus, avec un 9.17, la meilleure vague de la journée. La Tahitienne, intouchable a donc logiquement été couronnée. Un sacre qui pourrait encourager la jeune championne, intéressée par une carrière dans le sport-business ou le luxe, à persévérer dans le surf de compétition au niveau mondial. Sur la saison 2024, elle n’a signé que deux résultats en Qualifying Series : une neuvième et une 33e place. Pas suffisant pour lui ouvrir les portes des Challengers series, contrairement à Tya Zebrowski, qui dominé le WS européen et n’était pas alignée sur ces championnats de France. À noter, en shortboard homme, la première victoire du Landais Justin Becret, âgé de 22 ans.