J-1000 : le compte à rebours de Tahiti 2027 est lancé

Le comité d’organisation des prochains Jeux du Pacifique avait investi la pointe Vénus ce dimanche pour une journée mêlant initiations sportives, cérémonies symboliques et expressions culturelles. Un coup d’envoi officiel qui donne le ton pour les 1000 jours à venir : il s’agira de mobiliser le public autour de cet évènement international, mais surtout d’en profiter pour sensibiliser et donner au sport toute la place qu’il mérite dans la société.



4500 athlètes, 4000 volontaires, 27 sports, 4 villages, et 25 sites de compétition… Les chiffres de la prochaine édition des jeux du Pacifique, qui se dérouleront en juillet 2027 à Tahiti, Moorea et Raiatea, ont été répétés tout au long des discours, ce dimanche à Mahina. C’est à la pointe Vénus, symbole d’ouverture sur le monde, que le Comité d’organisation (Coj) avait choisi de marquer le lancement du compte à rebours avant l’évènement : les jeux, c’est dans 1000 jours, et « tout le fenua doit se tenir prêt ». C’est ce qu’on répété les officiels du Pays, de l’État, du milieu sportif ou de l’assemblée, au micro, rappelant que la Polynésie joue son image et ses relations avec ces voisins dans ce grand évènement, que la préparation de ces Jeux, comme celle de l’épreuve de surf des JO avant eux, doit « laisser des traces » en termes de compétences ou de sensibilisation… Ou que la délégation tahitienne est toujours officiellement chargée de remporter une victoire au tableau des médailles pour ces premiers Jeux du Pacifique « à la maison » depuis 1995.

Parmi les moments forts de cette cérémonie, une marche symbolique vers le grand Fare pote à l’ombre du phare de la pointe, l’arrivée de pirogue transportant des représentants des pays participants et des archipels du fenua, ou encore la présentation et la bénédiction d’objets symbolisant les différentes disciplines au programme de ces jeux. Le tout entrecoupé et clôturé par des prestations musicales, des danses traditionnelles, des ‘orero et autres performances culturelles.

La journée a aussi, et surtout, été l’occasion de faire la promotion de la pratique sportive auprès du grand public, un des objectifs majeurs de Tahiti 2027. Toute l’après-midi, jeunes et moins jeunes se sont essayés à des tournois de foot, de beach-volley, ou ont joué le jeu des initiations à la lutte, et à d’autres disciplines. Les faire connaître, c’est aussi s’assurer que les stades, salles et autres sites de compétition soient remplis de supporters et de curieux lors de l’évènement.