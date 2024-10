The Dire Straits Experience : « un voyage intergénérationnel qui nous transporte tous »

Quelques heures à peine après leur atterrissage au fenua, Chris White, saxophoniste original du groupe Dire Straits et Terence Reis disent avoir hâte de rencontrer le public polynésien. Sur la scène de To’ata, samedi soir, le groupe puisera dans les titres les plus marquants de la discographie de Dire Straits pour offrir un spectacle de plus de deux heures. Une occasion unique de retrouver sur scène les classiques intemporels comme « Sultans of Swing » et « Brothers in Arms ».

Vous en rêviez, Sonia Aline Productions l’a fait. Fraîchement arrivé au fenua pour un cours séjour de trois jours et surtout un concert unique de plus de deux heures, Chris White et son band Dire Straits Experience « sont prêt à faire vivre » le son mythique des 70’s et 80’s. Formé en 2011 par le saxophoniste original de Dire Straits, le groupe qui s’était monté pour une unique scène est, depuis, toujours autant sollicité. « Ce n’était censé être qu’un seul concert caritatif à Londres, explique Chris White. Mais l’enthousiasme du public a tout changé. Cela fait maintenant plus de dix ans que cette longue nuit se poursuit. » Il faut dire que ce concert caritatif avait tellement marqué les fans que l’aventure ne pouvait pas s’arrêter là. Depuis, The Dire Straits Experience a traversé le monde entier, des grandes capitales jusqu’aux endroits les plus reculés. « Pour nous, chaque concert est une opportunité unique de partager cette musique avec ceux qui l’aiment, confie Terence Reis. Nous ne sommes pas là pour imiter Dire Straits note pour note. Dire Straits ne faisait jamais deux concerts identiques, et nous suivons cette même philosophie. »

« La musique de Dire Straits a ce pouvoir de toucher les gens »

Dire Straits qui a marqué l’histoire musicale avec des classiques comme Sultans of Swing et Brothers in Arms, des chansons qui résonnent comme les souvenirs d’une époque pour de nombreux fans. Mais The Dire Straits Experience se veut bien plus qu’un simple hommage . « La musique de Dire Straits a ce pouvoir de toucher les gens, peu importe leur âge, partage Chris White. C’est incroyable de voir des jeunes fans découvrir et apprécier ces morceaux comme s’ils venaient de sortir. » Car le public de The Dire Straits Experience est varié, des fans d’origine qui ont suivi le groupe dans les années 80 aux jeunes générations qui le découvrent aujourd’hui. « Les réseaux sociaux ont changé la donne, observe Chris. Aujourd’hui, un jeune peut passer d’une vidéo des Beatles à un morceau de Dire Straits en quelques clics. C’est extraordinaire de voir cette musique continuer à rassembler tant de monde, au-delà des décennies. »

Une « communion avec le public »

Ces grandes pointures de la musique gardent en tête des moments inoubliables de leur tournée mondiale: comme ce concert à Maputo, au Mozambique, où 5000 personnes ont chanté en chœur sur So Far Away. « On a dû s’arrêter pour les écouter. C’était tellement fort que c’était eux qui menaient le concert ! » se souvient Chris White en riant. Une « communion avec le public » au cœur de chacun de leurs concerts, que le groupe espère retrouver au fenua. Pour Chris et Terence, l’important est de recréer cette magie unique, tout en restant fidèles à l’esprit d’improvisation qui caractérisait les concerts de Dire Straits.« Nous voulons offrir bien plus qu’un simple concert. C’est un hommage vivant à la musique de Dire Straits, un voyage qui nous transporte tous, » conclut Terrence Reis. Alors, que vous soyez un fan de la première heure ou un nouveau venu dans cet univers, rendez-vous à To’ata ce samedi. Vous pourrez aussi apprécier, en première partie, la première grande scène du groupe Magic Castle, un all star band local composé de huit grands talents . Des places sont encore disponible sur ticket-pacific.pf.