The Dire Straits Experience : tempête de rock à To’ata !

Pour la toute première fois The Dire Straits Experience fera escale à Tahiti. Chris White, ancien membre du groupe, et six musiciens de renommée internationale promettent, dans le cadre de leur tournée, de ressusciter le groupe londonien mythique des années 1980. Rendez-vous le 26 octobre 2024 à To’ata.

The Dire Straits Expérience c’est la reprise des plus grands hits de Dire Straits avec Chris White sur scène, membre du groupe originel. Avec un groupe de musiciens internationaux, il assurera 15 concerts en 2024 dans le cadre de sa tournée dont un à Tahiti ! Paris, Rotterdam, Sydney : le monde entier est sous le charme des morceaux de ce groupe anglais devenu l’une des icônes de la frénésie des eighties. Invité par SA Productions, The Dire Straits Experience sera sur la grande scène de To’ata le 24 octobre.

À la base, le projet a été imaginé par trois ex-Dire Straits qui ont voulu redonner vie à leur ancien répertoire à l’occasion d’un concert de charité donné Royal Albert Hall de Londres en 2011. Mais progressivement, seul Chris White, saxophoniste du groupe entre 1985 et 1992, est resté. Devenu maître à bord, il se fait désormais accompagner de six musiciens dont le guitariste et chanteur Terence Reis.



Dire Straits a déjà atteint les sommets quand Mark Knopfler fait appel au saxophoniste Chris White, à l’occasion du concert Live Aid à Wembley. Le musicien de Bristol participera ensuite à la tournée de l’album Brothers in Arms, qui restera le plus grand succès de la formation.

La popularité de Dire Straits n’a jamais cessé d’être. Avec the Dire Straits Experience tout est respecté à la lettre, comme pour raviver une flamme prête à embraser notre seconde jeunesse. L’énergie d’hier se conjugue au présent, faisant vibrer ces fameux riffs qui ont fait la réputation de Dire Straits. Vous pourrez danser sur les incontournables « Once Upon a Time in the West », « Romeo and Juliet » ou « Money for Nothing » mais aussi des titres moins connus, comme « Why Worry » ou « Where do You Think You’re Going ». Plus de vingt ans après la séparation du groupe au début des années 1990, les titres sont de retour.

Le concert aura lieu le 24 octobre 2024 à To’ata mais les billets sont déjà en vente sur ticket-pacifique.pf, dans les magasins Carrefour et à l’accueil de Radio1 et Tiare FM à Fare Ute.