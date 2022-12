Aérien : des fêtes entre terre et ciel pour les PNC et leur famille

À chacun ses urgences à la veille de Noël. Si vous êtes nombreux à avoir préparé le réveillon du 24 décembre plusieurs semaines à l’avance, il y a des métiers qui peuvent rendre les préparatifs difficiles. Mina Pittman est hôtesse sur Air Tahiti Nui et fait partie des PNC d’astreinte déclenchés à la veille du réveillon.

Dans la liste des métiers qui font rêver, on retrouve souvent ceux des personnels navigants : pilotes ou hôtesses. Des métiers prisés mais particulièrement prenants et qui demandent disponibilité et flexibilité. C’est le cas de Mina Pittman, hôtesse sur Air Tahiti Nui. Elle fait partie des équipages d’astreinte pour ces fêtes. « À partir du moment où quelqu’un ne peut pas faire le vol, je suis déclenchable… sur tous les vols de la période », explique-t-elle. De retour au fenua depuis lundi, elle a été déclenchée vendredi 23 à midi pour un départ prévu dans la soirée. « Une chance », dit-elle, d’avoir été prévenue aussi tôt pour prendre ses dispositions et pouvoir embarquer avec elle sa petite famille pour un touch and go de 36 heures à Los angeles. « C’est important pour moi de les prendre avec moi. On est en pleine période de fêtes et du coup on ne passe pas notre Noël chacun de son côté. On est tous ensemble, même si c’est pour un petit séjour », précise encore Mina. Le foie gras mis de côté pour le réveillon de ce samedi soir, le temps de s’apprêter et les voilà partis pour 8 heures de vol vers les États-Unis.

Un vol en période de fêtes que les équipages essaient de rendre encore plus agréable tout en gardant en tête leur mission prioritaire, qui est d’assurer la sécurité. « C’est la sécurité qui prime, coté festif il n’y a pas grand chose sauf qu’on apporte notre bonne humeur, encore plus pour ce vol. On a aussi une petite déco, et le plateau repas est festif avec du foie gras et une bûche mais c’est vraiment la sécurité des passagers avant tout », insiste l’hôtesse.

Le vol a atterri à l’aéroport Tom Bradley ce samedi matin, jour de réveillon. Pour Mina, le compte à rebours est lancé et c’est d’abord par une sieste que cette escale commence pour l’hôtesse qui assurait le service à bord toute la nuit. Ce soir, elle réveillonne auprès des siens, avec la famille élargie d’Air Tahiti Nui qui « prévoit toujours un repas de Noël pour ses équipages en escale pour les fêtes ». Le retour est prévu dimanche soir pour une arrivée à Faa’a lundi matin. Et comme une intervention en astreinte n’empêche pas l’enchaînement avec une autre, elle devra encore être à disposition de la compagnie jusqu’au 31 décembre.