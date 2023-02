Aéroport : les voyageurs pourront déclarer et payer leurs taxes douanières à l’avance

Le gouvernement a approuvé hier la création du téléservice « Je Déclare ». Il doit permettre d’estimer, de déclarer, mais aussi de payer la « taxe forfaitaire voyageur » sur les produits contenu dans les bagages, et ce jusqu’à 48 heures avant l’arrivée à Tahiti-Faa’a. Le gouvernement promet une mise en service « prochaine », sans préciser de date.

Plus de 50 000 francs pour les adultes, 15 000 francs pour les moins de 15 ans ou le personnel navigant… À l’arrivée internationale de Tahiti-Faa’a, les marchandises non-commerciales contenues dans les bagages font l’objet d’une taxation douanière si leur valeur dépasse le seuil de franchise et reste inférieur à 200 000 francs. Cette taxe forfaitaire voyageur (TFV), correspondant à 20% de la valeur du bien depuis l’Union européenne et 30% pour les autres provenances (des taxations spécifiques s’appliquent à l’alcool, le tabac et certains autres produits), est jusque-là déclarée et payée manuellement aux points de contrôle douanier. Le téléservice « Je déclare » doit permettre la dématérialisation de cette opération. Ils pourront, dès 48 heures avant leur arrivée au fenua et jusqu’à leur arrivée aux points de contrôle, estimer le montant de la taxe forfaitaire à acquitter, mais également faire leur déclaration et payer en ligne la taxe douanière. Objectif : plus de rapidité pour les usagers, et « l’amélioration » d’une procédure jugée « chronophage » par les services douaniers, comme relève le gouvernement.

En cas de contrôle à la douane, l’usager qui aura d’ores et déjà acquitté la taxation forfaitaire via le téléservice « Je Déclare » présentera les marchandises déclarées et sa quittance conservée sur son téléphone ou sur papier. Si le téléservice est indisponible ou sur demande de l’usager, les douaniers effectueront la taxation forfaitaire. Le calendrier exact de l’application de ce dispositif, « qui s’inscrit dans la construction d’une véritable e-administration » n’est à ce stade pas précisé par les autorités.

Avec communiqué.