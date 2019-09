Affaire Te Reo o Tefana : des décisions qui « amènent à s’interroger », selon les avocats

Les avocats dans l’affaire Te Reo o Tefana devraient faire appel « compte tenu de la sévérité de la peine prononcée » a affirmé Me Gilles Jourdainne. Ils considèrent qu’ « il n’existe aucun élément matériel » qui prouve que Te Reo o Tefana ait fait de la propagande. Pour Me Vincent Dubois, ces décisions « amènent à s’interroger »

Me Vincent Dubois qui défend l’ancien président de Te Reo o Tefana, Vito Maamaatuaiahutapu, se dit déçu du verdict du tribunal correctionnel de Papeete. Il s’attendait, dit-il, à « une relaxe collective car elle s’impose naturellement et juridiquement ». Il rappelle d’ailleurs que le procureur de la République Hervé Leroy n’avait requis, lors du procès en juin dernier, que des peines d’amendes à l’encontre des trois prévenus : « on est étonné qu’on aille bien au-delà des réquisitions (…) surtout qu’on a l’impression d’avoir démontré l’absence d’infraction ». Me Dubois affirme que maintenant « il va falloir digérer cette décision et qu’on réfléchisse sur sa motivation ». Pour ce qui relève de l’amende infligée à l’association Te Reo o Tefana, « qui est dix fois supérieure à celle requise (…) on a le droit de s’interroger » dit Me Dubois.

Le défenseur d’Oscar Temaru, Me Gilles Jourdainne, estime que « le choix de l’appel va s’imposer, compte tenu de la sévérité de la peine prononcée ». Me Jourdaine considère que dans ce dossier « il n’existe aucun élément matériel » qui prouve que Te Reo o Tefana ait fait de la propagande. Il rajoute qu’à aucun moment de la procédure ou même pendant le procès qui a eu lieu en juin dernier « il n’a été versé dans le dossier un exemple sur un fait précis, une date, des propos » qui auraient selon lui prouvé qu’il y a bien eu propagande.