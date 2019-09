Te Reo o Tefana condamné à 100 millions de Fcfp d’amende

Le tribunal correctionnel a rendu son verdict mardi matin dans l’affaire Te Reo o Tefana. Il est allé au-delà des réquisitions, en infligeant notamment des peines de prison avec sursis aux trois prévenus. Le leader indépendantiste Oscar Temaru a été condamné à six mois de prison avec sursis et à une amende de 5 millions de francs pour prise illégale d’intérêts. L’ancien directeur de Te Reo o Tefana Vito Maamaatuaiahutapu a lui écopé 3 mois de prison avec sursis et une amende de 1 million Fcfp pour recel. L’actuel président du conseil d’administration Heinui Le Caill a été condamné à un mois de prison avec sursis et 500 000 Fcfp d’amende. Mais la plus grosse surprise est venue de la condamnation de l’Association Te Reo o Tefana pour recel de prise illégale d’intérêts, à 100 millions de francs d’amende, soit 5 fois plus que ce qui avait été requis.

Le tavana de Faa’a et leader indépendantiste Oscar Temaru a été reconnu coupable mardi matin de prise illégale d’intérêts dans l’affaire Te Reo o Tefana. Le tribunal a rappelé, en rendant son délibéré, qu’il n’est pas interdit aux communes d’octroyer des subventions aux associations. Mais le tribunal a considéré qu’il y avait, pour Oscar Temaru, dépositaire de l’autorité publique, conflit entre son mandat public et sa position de président du Tavini, puisque Te Reo o Tefana est « une radio partisane » au service des intérêts politiques du parti bleu ciel. Le tribunal a rappelé que le leitmotiv de Te Reo o Tefana est « la promotion de la lutte contre les essais nucléaires et l’accession à la souveraineté ».

Le tribunal a relaxé le président du Tavini huiraatira pour la période des faits entre décembre 2009 et juin 2010, mais l’a reconnu coupable de prise illégale d’intérêts – « un manquement à la probité » – et l’a condamné à six mois de prison avec sursis et à une amende de 5 millions de francs. L’ancien directeur et président de Te Reo o Tefana, Vito Maamaatuaiahutapu, a lui été condamné à 3 mois de prison avec sursis et une amende d’un million Fcfp pour recel de prise illégale d’intérêts. L’actuel président du conseil d’administration Heinui Le-Caill a écopé d’un mois de prison avec sursis et de 500 000 Fcfp d’amende pour les mêmes faits. L’association Te Reo o Tefana a été condamnée pour recel de prise illégale d’intérêts à 100 millions de Fcfp d’amende. un calcul appuyé sur la totalité des subventions communales – plus de 150 millions de Fcfp – reçues par la radio.

« C’est une décision colonialiste, nous avons à faire à une justice colonialiste » – Oscar Temaru

Pour Oscar Temaru, « c’est une décision colonialiste ». Il a affirmé que « le combat continue, cela fait partie de la lutte », et que l’accession à l’indépendance est « un droit inaliénable ». Cette décision est la conséquence directe, dit-il, de la réinscription de la Polynésie sur la « liste des pays à décoloniser » de l’Onu mais aussi « c’est le crime de lèse majesté que j’ai causé avec la plainte déposée à La Haye contre les anciens Présidents de la République et la France pour crime contre l’humanité, c’est cela la vraie raison ». Plainte que personne n’a d’ailleurs jamais vue, puisque le Tavini n’a jamais produit aucun document à l’appui de ces dires.

« Tefana n’a pas 100 millions de Fcfp, pas besoin de procès, il fallait venir dynamiter la radio c’est plus simple » – Vito Maamaatuaiahutapu

L’association Te Reo o Tefana a été condamnée à payer une amende de 100 millions Fcfp, soit 5 fois plus que ce qu’avait requis le procureur de la République Hervé Leroy lors du procès en juin dernier. L’ancien directeur et président de Te Reo o Tefana, Vito Maamaatuaiahutapu, considère que l’amende de 100 millions octroyée à Te Reo o Tefana est énorme. Pour lui aucun doute c’est « politique (…) on veut faire taire le président du Tavini, pour qu’on ne parle plus d’indépendance».

Les trois hommes et l’association Te Reo o Tefana doivent maintenant décider de la suite. Pour Me Jourdainne, « extrêmement surpris de la sévérité de cette décision, (…) nous devons nous interroger sur la motivation de ces rejets (des arguments de la défens, ndlr). Le choix de l’appel va s’imposer ».