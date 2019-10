Agriculture bio : appel à projets pour des « fermes de démonstration »

Tearii Alpha, ministre de l’Économie verte, conduit un programme de transition agro-écologique et de développement de l’agriculture biologique pour une agriculture adaptée au changement climatique. Un appel est lancé aux agriculteurs polynésiens désireux d’intégrer ce programme.

Le Pays cherche des pionniers de l’agriculture bio. Afin de se doter d’une agriculture adaptée au changement climatique, respectueuse de la biodiversité avec un minimum d’impacts environnementaux, le ministère de l’Économie verte lance aux agriculteurs polynésiens un appel à candidatures.

Sa finalité est de faciliter l’adoption de techniques conformes aux principes de l’agro-écologie et de l’agriculture biologique, en limitant l’utilisation d’engrais chimiques et de pesticides de synthèse, pour une meilleure qualité nutritionnelle et sanitaire des productions agricoles locales.

Grâce notamment aux financements européens, un réseau régional de fermes de démonstration s’appuyant sur les savoir-faire et les connaissances des agriculteurs est primordiale va être mis en place.

En Polynésie française, ce réseau sera créé, animé et coordonné par la direction de l’Agriculture (DAG). Afin d’identifier les exploitations souhaitant intégrer ce réseau, un appel à candidature auprès des agriculteurs de Polynésie française est ouvert jusqu’au vendredi 29 novembre.