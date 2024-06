AHIP opte pour l’union, Nicole Sanquer candidate sur la 2e circonscription

A Here ia Porinetia a décidé hier soir de ne pas faire cavalier seul aux législatives anticipées, et de ne présenter qu’un seul candidat : ce sera Nicole Sanquer sur la 2e circonscription, avec un suppléant également issu de AHIP. Une nouvelle rencontre entre leaders autonomistes est prévue ce mercredi.

Le bureau politique de A Here ia Porinetia devait choisir mardi soir entre deux propositions, explique Nicole Sanquer : faire cavalier seul en présentant des candidats dans chacune des circonscriptions, puis appeler à l’union au second tour, ou accepter la proposition faite par le Tapura et se concentrer sur une seule. « C’est ce choix-là qui a été retenu », dit-elle, avec une variante par rapport à la main tendue par le Tapura, à savoir que le suppléant de Nicole Sanquer sera aussi issu de son propre parti au lieu d’un des autres partis autonomistes comme le proposait Édouard Fritch.

Dans les circonscriptions 1 et 3, A Here ia Porinetia donnera pour consigne de vote de choisir le candidat autonomiste. Une nouvelle rencontre entre Édouard Fritch, Nicole Sanquer, Gaston Flosse et Teva Rohfritsch doit se tenir demain.

Nicole Sanquer a déjà été élue députée de la deuxième circonscription, en 2017, alors qu’elle était encore membre du Tapura. Elle siégeait à Paris dans les rangs de l’UDI. Aux dernières élections législatives, elle faisait campagne sous la bannière AHIP qu’elle avait fondé quelques mois auparavant. Elle n’avait recueilli que 17,44% des suffrages au premier tour, en troisième position derrière Tepuaraurii Teriitahi, et Steve Chailloux qui avait finalement remporté le second tour.

Un appel du pied du Rassemblement national

Nicole Sanquer précise : « en cas de victoire, nous nous positionnerons au centre, pas dans la majorité présidentielle, pas non plus au RN ». Car pendant que AHIP se réunissait, Éric Minardi déclarait en direct sur le plateau de TNTV qu’il appellerait à voter pour A Here ia Porinetia, parce qu’il avait apprécié le parrainage de Marine Le Pen par Nicole Sanquer (qui attribue aujourd’hui cette décision à « une consigne de l’UDI ») et que la liberté de vote donnée par AHIP aux Européennes « nous a bien aidés ». Mais, ajoutait-il, seulement « si AHIP ne fusionne pas avec d’autres listes, s’il n’y a pas de combinaison dont Édouard a le secret ».