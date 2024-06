Législatives : Tematai Le Gayic se prépare à « continuer le combat »

Tematai Le Gayic veut « continuer le combat » et le travail entamé à l’Assemblée nationale. Il place aussi les législatives anticipées sous le signe du barrage à l’extrême-droite dans un contexte plus large que la seule Polynésie. Sans toutefois confirmer que les trois députés sortants seront à nouveau tous candidats. Le Tavini a prévu une réunion demain en fin de journée.

« Comme le président depuis Paris l’a annoncé, (…) nous sommes en train de nous préparer pour continuer le combat », dit Tematai Le Gayic, citant les travaux entamés de Mereana Reid-Arbelot sur la question des victimes des essais nucléaires, celui de Steve Chailloux sur les langues régionales, ou encore le sien sur « la question de l’évolution institutionnelle et sur le budget outre-mer ».

Alors qu’Édouard Fritch fustige l’action des députés Tavini à l’Assemblée nationale, Tematai Le Gayic veut rappeler qu’« il ne faut pas se tromper de campagne », que « ce n’est pas une élection qui s’achève sur un bilan au bout de cinq ans », et que le contexte est plus large que celui de la seule Polynésie. Pour lui, il s’agit de contrer à la fois Emmanuel Macron et l’extrême-droite, et il souligne qu’en Polynésie c’est le Tavini Huiraatira porte la voix du « Front populaire » – l’alliance de principe de plusieurs partis de gauche annoncée hier – la« seule alternative » pour y parvenir selon lui.

Pour Tematai Le Gayic, les territoires d’outre-mer et particulièrement ceux où la mouvance indépendantiste est forte, ont beaucoup à perdre si l’extrême-droite arrive à Matignon, voire à l’Elysée dans trois ans. Et à ses yeux, l’union autonomiste qui s’esquisse de l’autre côté de l’échiquier politique est simplement « électoraliste » et oublieuse de l’histoire, alors que ses membres se réclament de l’héritage gaulliste, dit-il.

Le Tavini doit se réunir encore une fois demain en fin de journée, c’est donc peut-être à ce moment-là qu’on saura si tous les trois députés sortants repartiront en campagne comme le souhaite Moetai Brotherson.