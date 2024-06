Union autonomiste : Le Tapura prêt à ne présenter qu’un seul candidat

Lundi soir, le conseil politique du Tapura a écouté son président plaider pour une alliance autonomiste en vue des élections législatives anticipées, dans laquelle le parti d’Édouard Fritch ne présenterait qu’un seul candidat en tête de liste, tirant ainsi « les leçons des dernières territoriales ». Des rencontres avec A Here ia Porinetia et le Amuitahiraa sont prévues ce mardi.

Le conseil politique du Tapura Huiraatira, réuni lundi soir à la mairie de Pirae, avait pour objectif de convaincre de la nécessité d’une alliance du camp autonomiste, Édouard Fritch réaffirmant que c’était « la condition sine qua non pour envoyer des députés polynésiens à Paris. » Pour lui, les députés Tavini à Paris « parlent plus de sujets politiques que de sujets concernant la Polynésie. Et moi je veux envoyer des députés qui soient utiles ».

Des députés utiles, ce sont ceux dont le point commun est « notre attachement à la France », dit le président du Tapura. Toutes les formations autonomistes sont d’accord sur le travail à faire à Paris, et « les petits détails ne doivent pas venir gêner notre objectif principal, c’est de ne plus laisser ces indépendantistes parler de la Polynésie comme ils le font aujourd’hui. Ce qui est dit à l’Assemblée nationale, c’est pas la Polynésie, c’est le Tavini Huiraatira. »

« Il faut partager les circonscriptions »

Et la condition de cette alliance, dit-il, c’est le partage. Il se dit prêt à ce que le Tapura n’ait qu’un candidat sur trois. Une position qui ne va pas de soi pour tout le monde, reconnait-il. « Il faudra partager les circonscriptions. Les hommes et les femmes ont leur ego (…), ici on leur demande un effort, j’ai envie de dire, surhumain ».

« Vous comprenez bien que ce n’est pas facile, poursuit-il, parce que nous restons le parti le plus important chez les autonomistes, mais je leur demande cette concession si l’on veut gagner. Je crois qu’on a bien compris aujourd’hui aussi, et c’est les leçons des dernières territoriales, qu’on ne peut plus être nous seuls le centre du monde. Il faut partager le pouvoir, il faut écouter les autres, il faut composer. »

« On va mettre des jeunes »

Que ce soit pour la tête de liste sur une circonscription et pour les suppléants sur les autres, Édouard Fritch confirme qu’il veut « mettre des jeunes, qui ont du souffle », notamment parce que la campagne sera courte, et qu’il n’y aura qu’une semaine, au lieu de deux comme aux territoriales, entre les deux tours. « On utilisera les réseaux, que la jeunesse sait bien utiliser, mais il faut aussi qu’on s’organise pour aller sur le terrain. » Si cette alliance se matérialise, c’est vraisemblablement Moerani Frébault qui serait choisi, pour être candidat sur la 1ère circonscription qui englobe son île de Hiva Oa.

Une première rencontre entre Édouard Fritch et Gaston Flosse a eu lieu lundi. La suite, ce mardi, c’est d’abord une réunion avec A Here ia Porinetia, puis « tout le monde ensemble », dit Édouard Fritch. « Chacun mettra un candidat, et il faudra qu’on discute d’un suppléant, parce qu’il faudra mixer nos listes (…) sur toutes les circonscriptions. »

Reste à voir si cette main tendue sera saisie par le Amuitahiraa et A Here ia Porinetia. Les candidatures peuvent être déposées jusqu’à dimanche soir.