Moetai Brotherson signe le nouveau Contrat de développement et de transformation avec l’État

À Paris le président du Pays s’est entretenu avec la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux, lors de la signature de cet accord qui prévoit 21 milliards de financement, puis avec la Direction générale des Outre-mer, le cabinet du président de la République et des représentants de la Fedom et de la Banque des Territoires.

Le nom change mais l’idée reste la même. Après les contrats de développement de 1994 à 2007, le contrat de projet 2008-2014, puis celui de 2015-2020, et le contrat de développement et de transformation 2021-2023, c’est donc le contrat de développement et de transformation (CDT) 2024-2027 qui a été signé à Paris ce lundi.

Le Contrat de développement et de transformation est consacré à 75% au financement de projets relevant des compétences du Pays (comme par exemple le développement touristique, le soutien au secteur primaire, le développement des énergies renouvelables, le logement social ou encore l’élaboration du Sage, par exemple), les 25% à des projets relevant des compétences communales (eau potable, déchets, assainissement ou encore les abris cycloniques multifonctions).

Si, « en termes de montant », le CDT 2024-2027 a été « reconduit quasiment à l’identique du précédent », c’est-à-dire 21 milliards de Fcfp, « la ventilation sur les projets est légèrement différente. On a inclus, par exemple, la possibilité de financer certains des investissements qui seront faits pour les jeux du Pacifique en 2027 » explique à notre partenaire Outremers 360° Moetai Brotherson qui doit aussi signer, fin juillet, le CDT dédié aux communes – le précédent était de 6,6 milliards de Fcfp – à l’occasion d’une visite de la ministre Marie Guévenoux en Polynésie, dans le cadre des épreuves de surf des Jeux olympiques. Si tant est que la ministre, qui fut députée avant son arrivée rue Oudinot, soit toujours en poste d’ici là. « Avec la ministre, on a aussi échangé sur nos points de vue respectifs concernant l’avenir de notre collectivité et plus généralement du relationnel de l’État à ses Outre-mer » a ajouté le président polynésien.

Moetai Brotherson s’est aussi entretenu avec la Direction générale des Outre-mer, sur des sujets « plus techniques » : « la réévaluation du troisième instrument financier » qui a été présenté par le ministre des Grands travaux et de l’Équipement, Jordy Chan ; « le registre du commerce », « les questions de réglementation maritime » ou encore, « la défiscalisation, notamment autour du domaine du logement ». « On a reparlé d’Arana, cette filiale de l’Office polynésien de l’habitat (OPH), qui aura accès, maintenant qu’on a changé les textes, au financement à très long terme de la CDC et de la Banque des Territoires », a-t-il expliqué. Cette filiale a pour objectif de proposer des logements intermédiaires, là où l’OPH est centrée sur le logement social.

Il a également été question de défiscalisation lors de rendez-vous avec la Fedom (Fédération des entreprises d’Outre-mer) et avec la société d’ingénierie financière INFI qui porte, justement, les dossiers de Arana. Hervé Tonnerre, le directeur des Outre-mer de la Banque des Territoires, s’est joint à ce rendez-vous.

Enfin, Moetai Brotherson s’est rendu à l’Élysée, pour une rencontre avec le cabinet du président de la République, afin de « préciser au plus haut niveau les dossiers sur lesquels un appui est rapidement requis », indique-t-il sur sa page Facebook.

Avec Outremers 360°