Air France KLM face au personnel de Papeete

Touchée par un mouvement de grève depuis trois semaines, la direction régionale d’Air France a organisé une réunion d’information auprès de l’ensemble de son personnel, mardi à la mairie de Papeete. La compagnie a confirmé les annonces de ces derniers jours : ni embauches, ni départs contraints, et les PNC de Papeete pourraient s’arrêter à Los Angeles, sans aller jusqu’à Paris.

Tout le personnel local d’Air France avait rendez-vous, ce mardi midi, à la mairie de Papeete. Alex Hervet, le délégué régional d’Air France en Polynésie et un représentant de la direction générale de la compagnie ont réaffirmé qu’il n’y aurait pas d’embauches. La base est maintenue à 81 personnels navigants commerciaux (PNC) à Papeete. La direction a aussi confirmé le projet d’adaptation des rotations, c’est-à-dire que les PNC basés en Polynésie française ne voleraient plus jusqu’à Paris, mais uniquement jusqu’à Los Angeles. Par ailleurs, il n’y aura aucun départ contraint et aucun changement sur la desserte pour les clients, a assuré la direction. Les négociations devaient reprendre ce mardi après-midi.