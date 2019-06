Air New Zealand autorise enfin les tatouages visibles à son personnel

Air New Zealand a annoncé en début de semaine qu’elle levait l’interdiction de tatouages visibles imposée jusqu’alors à ses employés. Une décision prise après la médiatisation de plusieurs personnes dont l’embauche a été refusée en raison de tatouages apparents.

En début de semaine, les médias anglophones se sont fait l’écho de la décision d’Air New Zealand d’autoriser ses employés à porter des tatouages « non-offensants » visibles. Depuis plusieurs années, la compagnie néo-zélandaise est taxée d’hypocrisie pour son utilisation de la culture et la tradition maori à des fins marketing, tout en interdisant à ses employés de porter des tatouages apparents. La compagnie a même été accusée de discrimination après la récente médiatisation de plusieurs demandeurs d’emplois recalés en raison de leurs tatouages.

À partir du 1er septembre, tous les membres du personnel de la compagnie, y compris le personnel navigant, pilotes inclus, auront l’autorisation de porter le traditionnel moko maori symbolisant la généalogie. A condition qu’il soit « non offensant », précise la compagnie qui étudiera la signification de chaque tatouage. Il est même prévu un comité d’examen du tatouage en cas de doute.

Le P-dg de Air New Zealand, Christopher Luxon, a déclaré vouloir « libérer » le personnel et leur permettre « d’exprimer leur individualité et leur patrimoine culturel ».

Avant de prendre sa décision, la compagnie a enquêté pendant cinq mois auprès de son personnel et de sa clientèle pour s’apercevoir que le tatouage était largement accepté par la société, surtout dans le cadre de l’expression d’une culture.