Etienne Chimin quitte le secrétariat général du Tavini … Vannina Crolas devrait prendre les rênes

Après plus de 40 ans au poste de secrétaire général du Tavini huiraatira, Étienne Chimin laissera sa place, lors du congrès « à la nouvelle génération. Il faut que la jeunesse prenne des responsabilités » affirme-t-il. Il devra être remplacé par l’actuelle directrice générale des services adjointe (DGSA) de la mairie de Faa’a, Vannina Crolas, qui ne fait pas l’unanimité.

Le Tavini huiraatira organise son congrès ce week-end au Motu ovini. Il sera question notamment de l’affaire Radio Tefana, des élections municipales, ou encore de la restructuration du parti indépendantiste. Un grand changement devrait être opéré au sein du parti bleu ciel. En effet, Étienne Chimin quitte le poste de secrétaire général qu’il détient depuis 40 ans. Il devrait être remplacé par l’actuelle directrice générale adjointe des services de la mairie de Faa’a, Vannina Crolas.

Étienne Chimin ne sera plus secrétaire général du parti

Étienne Chimin, également mandataire financier du Tavini huiraatira, ne sera plus secrétaire général du parti bleu ciel à partir de ce week-end. Il affirme qu’« il faut savoir partir (…) je ne suis pas éternel ». Après avoir assumé ce poste pendant 40 ans, l’actuel secrétaire général du parti assure que son départ est « normal, il faut laisser la place à la nouvelle génération. Il faut que la jeunesse prenne des responsabilités ». Mais il souligne qu’il continuera à assurer la fonction de trésorier du parti et ce jusqu’au mois de décembre prochain « il faut que je trouve une personne pour me succéder et cela ne court pas les rues » assure Etienne Chimin.

Vannina Crolas confirme qu’elle est pressentie pour la succession …

Au sein du Tavini huiraatira, le nom de l’actuelle directrice générale des services adjointe (DGSA) de la mairie de Faa’a, Vannina Crolas est sur toute les lèvres. En effet, elle est pressentie pour prendre la relève et être secrétaire générale du parti indépendantiste.

Contactée, l’intéressée confirme qu’effectivement, le président du Tavini Huiraatira Oscar Temaru l’a annoncé aux membres du comité directeur du parti. Elle affirme être en attente de la confirmation par tavana lui-même lors du congrès. Et Vannina Crolas assure que « quelle que soit la décision, je veux mettre mes compétences au profit du parti, peu importe que j’aie un titre ou pas ».

… mais elle ne fait pas l’unanimité

Mais la DGSA ne fait pas l’unanimité dans les rangs du parti bleu ciel. « Mais que veux-tu, c’est le choix de notre président. Il sera difficile de venir contrecarrer cela » dit un militant de longue date. Même si au sein de la commune, certains employés et adhérents du parti bleu ciel reconnaissent que depuis qu’elle a pris les rênes de Faa’a « les comptes vont bien grâce à sa rigueur ». Ils regrettent tout de même son manque de confiance en eux et ses contrôles incessants qui retardent l’avancée des dossiers « à force de tout contrôler et ce à la virgule près, les projets n’avancent pas ou mettent du temps à avancer. Résultat, elle démotive beaucoup d’entre nous ».

Vannina Crolas se défend : « l’étude des dossiers a été décentralisée depuis plusieurs années. Désormais chaque directeur est responsable de ses dossiers qui sont ensuite soumis à la signature des élus, et ce sans mon contrôle ».

Au niveau des cadres du parti, on affirme que pour être secrétaire général du Tavini « il faut avoir le dos large, être disponible car tu es amené à partir dans les îles pour régler les problèmes, donc si tu as une famille cela ne va pas être évident. Étienne lui n’avait pas de contraintes familiales (…). C’est facile d’être nommé secrétaire général mais si c’est pour ensuite se décharger, cela ne sert à rien ».