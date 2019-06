Tahiti et Ses Îles, destination outre-mer préférée des Français en 2019

La Victoires du Tourisme 2019 de la destination outre-mer préférée des Français a été décernée hier à Tahiti et Ses Îles.

À l’issue de cet événement organisé par le Quotidien du Tourisme, et en présence de près de 300 invités à l’InterContinental Paris Le Grand, la Polynésie qui avait damé le pion à 50 autres destinations, et s’était retrouvée parmi les trois finalistes choisis par les lecteurs de ce journal professionnel, a remporté le trophée 2019. Guadeloupe et Réunion étaient les deux autres finalistes.

Tahiti Tourisme se réjouit de cette victoire et rappelle que « la destination Tahiti et Ses Îles a le vent en poupe depuis quelques années sur le marché français (+ 49% de touristes français entre 2013 et 2018). Ceci en partie du fait que Tahiti Tourisme a renforcé ses efforts de promotion de la destination sur le marché français, avec le soutien des partenaires locaux et des professionnels sur le marché. Tahiti Tourisme a ainsi multiplié ses actions en faveur des professionnels du tourisme français, au travers notamment de formations et de coopérations marketing. Par ailleurs, la visibilité et la popularité de la destination auprès du grand public ont été améliorées, notamment avec la campagne Tahiti Et Ses Îles, Les îles du Mana (The Islands of Tahiti, Embraced by Mana en anglais) lancée en 2016 en France et dans le monde entier (…), mais aussi avec des opérations de partenariat comme celui avec Disney. »